En medio de su "descanso televisivo" antes de volver a tomar las riendas de 'Supervivientes 2024', Jorge Javier Vázquez continúa compartiendo sus impresiones sobre distintos asuntos de actualidad a través de su blog en Lecturas. En esta ocasión, el presentador de Mediaset España ha decidido mojarse acerca de la imagen de la monarquía española, a raíz de las informaciones que están surgiendo en las últimas semanas en torno a la reina Letizia.

La reina Letizia junto a Gomaespuma en una de sus recientes apariciones públicas

"Esta semana he tenido un desencuentro con Pilar Eyre ", arrancaba el catalán, al hablar de la periodista, "entusiasmada con todas las informaciones que tienen que ver con la reina Letizia", mientras que. Un rifirrafe que habría hecho que Vázquez se planteara una cuestión sobre la monarca: "Pero a mí, ¿por qué no me interesa nada de lo que le pase a esta señora?". "Y no tengo clara mi respuesta. Me cae bien desde siempre", confesaba el presentador,

"Cuestiones de su cargo. No tengo ningún interés en conocerla porque sé que nuestra conversación no sería más que un compendio de tópicos y lugares comunes. Lo entiendo. Es una Reina", reflexionó el presentador, para después cuestionar si "hacen bien nuestros Reyes en ser tan perfectitos en sus apariciones". "Creo que ya no. Personalmente me aporta poco una pareja que acude con cara de póker a actos institucionales", opinaba Vázquez, con el argumento de que "vivimos en la era del compromiso".

"Es una tomadura de pelo"

"Pretender que comulguemos incondicionalmente con una familia de la que no sabemos de qué pie cojea es una tomadura de pelo", añadía además Vázquez, consciente de que "quizás por eso no me resulte especialmente atractivo estar al tanto de las idas y venidas de la Reina". Asimismo, el presentador opinó que "Letizia se ha quedado sin elementos que hagan tambalear su reinado y eso hace que todo lo que la rodea desprenda un aire muy cercano a la tediosa beatificación".

"No hay nada más aburrido que la vida de una santa", valoró el catalán, quien tenía claro que "Letizia no lo es" a pesar de "soportar tantos desaires". A raíz de sus palabras, Vázquez concluía su reflexión apostando por "períodos de desaparición" de las redes sociales para todos: "En 'Sálvame' mostrábamos tanto las tripas del programa que convertimos esa disciplina en arte. Fueron quince años. Por la famosa ley del péndulo ahora toca lo contrario. Resguardarse. Fomentar el misterio". "Solo así volveremos a conseguir interesarnos por lo que nos rodea. Hasta por Letizia", remató Váquez.