Jorge Javier quiso a Sánchez como primer invitado de 'Cuentos chinos': "Dijo que no y cogió el covid. El karma"

Por Sergio Navarro |

Pedro Sánchez ha presentado este lunes 11 de diciembre su libro "Tierra firme" con Jorge Javier Vázquez como presentador del acto y ha desvelado unos detalles del vínculo que mantienen y que tiene relación con la tele. Vázquez arrancaba el acto hablando de que muchos creen que son amigos, que quedan, que van de vacaciones juntos... pero nada más alejado de la realidad.

El presidente entró por teléfono en ' Sálvame ' en 2014, y se conocieron en persona el martes pasado en la Moncloa para preparar este acto. "He tardado casi 10 años en conocerte. Ningún hombre me ha durado tanto", comentaba el presentador entre risas antes de la anécdota: "Estuvimos a punto de conocernos porqueen Telecinco".

Sin embargo, estuvieron en duda para no marcar desde el primer día una línea política, pero "al final dijimos que Pedro, porque no conseguimos a nadie y porque seguro que vendría por todo lo que me debe, porque él es todo lo que es gracias a mí y a la llamada de 'Sálvame'", dice ahora con sentido del humor y añade que estaban a punto de contar con él y le pidieron a Vázquez que le mandara un mensaje directamente a él: "Hostia, qué vergüenza", pensó.

Cuando le respondió Sánchez, le decía que "esto lo lleva mi secretaria de prensa" y Vázquez recordaba que "ya nos habían advertido de que venía ese lunes el G20 en la India y que no iba a poder venir". Así, el presentador ha concluido la anécdota con las siguientes palabras: "Nos dijo que no. Luego cogió el covid. El karma".

La mención a Ana Rosa

"Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?", ha preguntado el presentador al presidente provocando las risas de todos los asistentes a la presentación, incluyendo al propio Sánchez. Este ha respondido de una forma correcta, recordando que "hubo algunos dirigentes del Partido Popular me responsabilizaban a mí que hubiese algún fallecido en aquella jornada por las altas temperaturas", pero sin hacer mención a Quintana.