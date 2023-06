Jorge Javier Vázquez se despide de la televisión con un emotivo mensaje: "Hasta siempre"

Por David Pallarés |

Jorge Javier Vázquez dice adiós. Así lo ha expresado el presentador a través de un post de Instagram en el que ha roto su silencio después de varias semanas alejado de la televisión. Debido a una baja médica, el catalán dejó de aparecer en sus habituales 'Sálvame', 'Deluxe' y 'Supervivientes', aunque existía la posibilidad de que el presentador volviera durante el mes de junio para estar al frente de los últimos programas de 'Sálvame' antes de su final.

Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'

Ante las dudas sobre si Jorge Javier Vázquez volvería o no antes del final del formato de las tardes, el presentador parece que cierra la puerta a esa posibilidad: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", termina diciendo.

Mediaset recula

Aunque el final del formato y el 'Deluxe' se había fijado para el 23 de junio, Mediaset España ha anunciado que 'Viernes deluxe' durará algunas semanas más, por lo que llegará hasta, al menos, el 7 de julio. La cadena asegura que se trataría por temas de ajustes de programación. Tal vez así podemos ver a Jorge Javier Vázquez cambiando de opinión y volver al que será siempre su programa.