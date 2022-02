Jorge Javier Vázquez, sobre la audiencia de 'Montealto': "Perdemos contra 'TCMS', pero no me importa"

El viernes 4 de febrero de 2022, Telecinco emitía 'Montealto. Regreso a la casa', el formato donde se han recreado las estancias de la vivienda de Rocío Jurado, con la participación de Rocío Carrasco en el mismo. La apuesta de la cadena principal de Mediaset cosechó un 14% de cuota de pantalla, mientras que 'Tu cara me suena' anotó un 21,5% en Antena 3.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en 'Montealto'

Con estos datos de audiencia algo reposados, Jorge Javier Vázquez, presentador también de 'Montealto', ha expresado en su blog de Lecturas lo que opina al respecto y ha sido muy claro. "Perdemos contra 'Tu cara me suena', pero la verdad es que no me importa mucho", escribe el conductor de 'Sálvame'.

"Creo que la edad me ha vuelto menos competitivo o más práctico. No me cojo berrinches por cosas que sé que van a suceder", añadía Vázquez, mostrándose resignado. "En esta etapa de mi profesión lo que más me importa a la hora de trabajar es divertirme, y el programa se me pasa volando", decía también, asegurando que lo que le importa es pasárselo bien durante su trabajo.

Felicita al equipo

En el mismo artículo, Jorge Javier Vázquez ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al equipo de 'Montealto'. "El viernes se realizó un prodigioso trabajo de recreación que abre una nueva vía de exploración en el mundo de la televisión. Felicidades a todo el equipo", expresaba. "Qué difícil ser tan vanguardistas, pero ahí seguimos. Creando y creando sin parar. Somos unos artistas", sentenciaba.