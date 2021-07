Cuando se anunció que Amador Mohedano se iba a sentar el viernes 16 de julio en 'Viernes deluxe', Rosa Benito no tardaba en pronunciarse en 'Ya es mediodía' ante la aparición de su exmarido. La colaboradora se sinceraba con Sonsoles Ónega y pedía a su exmarido que no se sentase en el plató de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez y Amador Mohedano en 'Deluxe'

"Cuando me entero pienso que no es el momento y se lo hago saber. De él todavía no se ha hablado como para él sentarse y decir no sé qué. Yo le hago a él llegar que, por favor, no se siente. Yo no lo voy a ver porque son las cosas que me hacen sufrir... Creo que Amador Mohedano no debería sentarse hoy en el 'Deluxe'", comentaba la colaboradora en el programa en el que trabaja.

Estas declaraciones no sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, que acusaba a la tertuliana de querer "boicotear" a un programa en el que trabajó durante muchos años. "Rosa, has hecho un llamamiento muy feo con el programa para el que has trabajado", dijo el presentador muy enfadado.

Decepcionado con Rosa Benito

Además, el catalán se sinceraba y expresaba su decepción con la que fuera peluquera de Rocío Jurado. "A veces nos tratas con un desprecio que, a mí, particularmente, me duele". Y añadía: "¿Ella en 'Ya es mediodía' de qué habla? De Rocío Carrasco, de Amador Mohedano... ¿Ella qué hace? ¿Ella piensa que lo haces mal? ¿Ella cree que sí vale?".