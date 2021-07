Los conflictos entre distintos programas de Mediaset son algo habitual, permitiendo que sus parrillas se retroalimenten constantemente. En esta ocasión, Rocío Carrasco ha respondido al balance que Rosa Benito hizo en 'Ya es mediodía' respecto del debut de la que fuera su sobrina en 'Sálvame'. La colaboradora ha sido clara y contundente, inundando sus palabras de indiferencia.

Rocío Carrasco en 'Sálvame naranja'

Durante los días previos a la primera intervención de Carrasco en 'Sálvame', Rosa Benito ha visto conveniente dirigir diversas acusaciones al formato de La fábrica de la tele. El motivo tiene que ver con el trato que dieron a su hija desde plató cuatro años atrás. No obstante, las pullas han comenzado a lanzarse, con declaraciones tales como: "Mi hija tiene tres hijos y se preocupa por ellos con dos ovarios" o "Yo me puedo meter con mi hija, pero a ti no te lo permito".

Algunos colaboradores han interpretado estas palabras como un ataque directo a Rocío Carrasco, algo para lo que ella tiene una clara respuesta. Fue Kiko Hernández quien le dio pie a explicar verbalmente su opinión: "O sea, que te la bufa lo que diga Rosa Benito". Tras un tibio silencio, la conductora de la sección "Hable con ella" asintió apretando sus labios para contener la risa: "Sí", afirmó al tiempo que esbozaba una tenue carjaada.

"Me la bufa en el sentido de que me da igual... Que diga lo que le dé la gana, que se espere a otoño". Ante la contundente respuesta, sus compañeros de 'Sálvame naranja' no pudieron contenerse, con Hernández volviendo a hacer su particular reflexión: "Que en otoño le va a tocar un poco el...". Fue entonces cuando Antonio Canales se dispuso a terminar la rima con la palabra "moño", pues el horario no permitía hacerlo de otra manera.

Jorge Javier Vázquez ataca a Rosa Benito

No obstante, Benito tuvo que enfrentar otro ataque en boca de Jorge Javier Vázquez: "No puede emperrarse en que 'Sálvame' se ha cargado a Rosario Mohedano como artista", sentenció. Asimismo, hicieron alusión a las imitaciones donde se satirizaba a Mohedano, cuando Rocío Carrasco quiso romper una lanza a favor de su prima, con la que mantiene una buena relación: "Es un trabajo muy duro y complicado".