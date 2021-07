La incorporación de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia a 'Sálvame' ha removido por completo los cimientos de los diversos programas de Mediaset. Una de las principales afectadas fue Rosa Benito, tía de la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que comentaba con sorna que, si se encontraba con su sobrina por los pasillos, "le diría hola", y "que trabajemos todos".

Belén Esteban y Rosa Benito

Esas palabras fueron comentadas en 'Sálvame', donde comentaron que Benito estaría dando a entender que Carrasco querría "vetarla". Esto, a su vez, provocaba que la colaboradora estallase en 'Ya es mediodía': "¡Aquí trabajar, todos! Rosario Mohedano, Rocío Carrasco, y la madre que los parió", exclamaba, aclarando que se refería a su hija, a la que habían "machacado durante años". "Ya no les tengo miedo. Ahora, que me machaquen, que ya no me importa. Ya bastante he sufrido, así que aquí a trabajar todos", continuaba Benito visiblemente nerviosa y enfadada.

Estas palabras fueron comentadas por sus excompañeros de 'Sálvame', especialmente por Belén Esteban, que comenzó asegurando que "entiendo a Rosa, pero me hubiera gustado que en la última intervención que tuvo en el 'Deluxe' hubiera tenido los cojones para decir lo que ha dicho, porque creo que en esa entrevista no dijo ni pío". "Aquí madres somos todas", exclamaba la colaboradora.

También hubo autocrítica

Gema López tomó la palabra después de Esteban, haciendo referencia a que, realmente, había parte de razón en la denuncia de Benito. "Yo creo que hicimos reflexión y al final dijimos: 'Madre mía, la que le cayó a Chayo', y al final es verdad que estábamos jugando con el pan de una persona que estaba trabajando", confesaba. Eso sí, la colaboradora mencionaba que Benito tendría que haber dicho esto cuando aún estaba en 'Sálvame', "aguantando carros y carretas".

Tras esto, Esteban volvía a estallar, dando a entender que Benito se habría visto también beneficiada de las críticas a su hija. "Una tarde Kiko Hernández da estopa a Chayo Mohedano por todos los lados, y el comentario que realizaría la madre de esta tras el programa sería: 'Kiko, haremos buena audiencia, ¿no?'", aseguraba. "Yo no entiendo nada. Si te duele tu hija aquí, también te dolió tu hija esa tarde, cuando hiciste ese comentario", zanjaba la colaboradora.