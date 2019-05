Jorge Javier Vázquez, tras la discusión con Dakota en 'Supervivientes': "Lo volvería a hacer"

En la gala de 'Supervivientes' del jueves 16 de mayo de 2019 se dio un episodio entre Jorge Javier Vázquez y Dakota Tárraga que fue muy comentado en redes sociales, sobre todo por un comentario que realizó el presentador en mitad de la discusión, recordando el pasado de la joven en 'Hermano mayor'. "Con los pollos que le montabas en 'Hermano Mayor' y ahora quieres hablar con tu padre...", dijo el presentador tras escuchar la queja de Dakota que aseguraba que Isabel Pantoja disfrutaba de más llamadas a familiares que el resto.

Jorge Javier Vázquez y Dakota en 'Supervivientes'

La frase, que no pasó desapercibida para nadie, acabó dejando destrozada a Dakota, quien rompió a llorar en cuanto estuvo con el resto de sus compañeros. Las redes sociales se inundaron de comentarios que tachaban de lamentable la actitud de Jorge Javier Vázquez con Dakota. Unos días después de la tormenta, el presentador de televisión ha dado su opinión sobre lo ocurrido en su blog de Lecturas.

"Desde el mismo momento en que se inició, supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado. Eso me alivió. Reconocer los errores libera", aseguraba el catalán, admitiendo que no había hecho bien al tratar de esa manera a la concursante. "Debes aislarte para no desestabilizarte más de lo necesario", confesaba también Jorge Javier Vázquez, admitiendo que no lee demasiada prensa digital y menos aún las redes sociales.

¿Mejor con otras palabras?

Jorge Javier Vázquez también ha admitido que "lo hubiera hecho de otra manera". "Reconozco que me lo pensé antes de pronunciarla", explica también, refiriéndose a la frase mencionada al inicio de la noticia. "Pero tras una rápida valoración –tampoco es que dé mucho tiempo a pensar en un programa en directo– decidí lanzarla con todas las consecuencias. Lo volvería a hacer", confesaba, antes de indicar que prefiere eso a redimirse a la autocensura.