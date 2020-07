El terrible momento de Jorge Javier Vázquez por el ingreso de su perra: "Temo que me digan que ha muerto"

Jorge Javier Vázquez es un amante de los galgos hasta el punto de que tiene cuatro en su casa. El rostro de Mediaset ha mostrado en diferentes momentos la pasión que siente hacia ellos y cómo le hacen compañía. Como si fueran sus propios hijos, Vázquez sufre cuando le pasa algo a alguno de ellos, como a su perra Lima, la cual ha tenido que ser ingresada en el veterinario.

Jorge Javier Vázquez junto a su perra Lima

El presentador de 'Sálvame' ha compartido la dura situación de su perra en su blog de Lecturas, donde indica que han tenido que dejarla ingresada en el veterinario a causa de que ha dejado de comer y, por tanto, sufre una afección en el estómago. "'¿Se va a morir?', le he preguntado. 'No creo', responde. 'Pero está mal'", ha compartido, mostrando su temor a que algo le ocurra a Lima. "También le llevamos a Cartago una mañana porque lo vimos raro y no volví a verlo con vida", expresa en relación a la muerte de su perro.

"Qué tristeza tengo. Qué pena. Cuánto la echo en falta. Quiero mucho a mis cuatro galgos, pero ella es mi preferida", asegura. Jorge Javier Vázquez ha recordado cómo la perra llegó muerta de miedo a su casa y cómo ahora "sea la hora que sea, se despierta" cuando él vuelve, lo que se ha llevado el cariño indiscutible del catalán, quien teme no volver a verla. "Estoy inquieto, porque no me he despedido de ella, porque pensaba que lo suyo no sería nada. Y ahora me da miedo pensar que en cualquier momento me pueden llamar para decirme que ha muerto".

Un profundo dolor

Profundizando en el dolor y la preocupación que siente por Lima, el conductor de 'La casa fuerte' ha compartido que no se quiere ni imaginar lo que deben sentir los padres por un hijo si él se encuentra así por su perra. "Entiendo que la gente que dice adiós a un hijo enloquezca, caiga en depresión o decida que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo. Es muy valiente decidir ser padre".