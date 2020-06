Antonio Montero estalla contra Jorge Javier Vázquez: "¡Fascismo eres tú!"

Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero protagonizaron una acolarada discusión en 'Sálvame' este miércoles 24 de junio. Todo a cuenta del "fascismo", un término con el que el colaborador no estaba dispuesto a consentir que se le relacionase. "Creo que se utiliza con mucha facilidad", reclamó Montero para encender la mecha.

Antonio Montero y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

Jorge Javier volvió a dejar clara su postura al afirmar que "fascismo es igual a VOX, es que no hay otra", a lo que Montero replicó: "No señor, fascismo eres tú. Tú se la dedicas a VOX, yo a Podemos", dijo antes de poner como ejemplo a "los comunistas de Camboya, Cuba y Venezuela". "Te puedo decir mil cosas de fascismo", reprochó a Kiko Matamoros cuando le preguntaba si sabía lo que era realmente el fascismo. "He leído muchas cosas y he estudiado mucho, te puedo dar clases de fascismo".

Muy enfadado, Montero defendió su tesis: "Se utiliza con un fin propagandístico intentando acusar a la gente de derechas de exterminadores de judíos y como si quisiésemos matar a los maricones y a los negros, y eso nunca va a ser verdad", argumentó el paparazzi, seguro de que nunca había oído a VOX "decir nada en contra de las personas homosexuales".

Jorge Javier denuncia amenazas

Cuando Jorge Javier calificó a 'Sálvame' como un programa de "rojos y maricones", Ada Colau llamó fascista a Montero y él no lo olvida el calificativo de la alcaldesa de Barcelona: "La tenía que haber denunciado por eso". "Yo creo que un discurso fascista, si quieres me denuncias a mí también. Te censuré ese día y lo volvería a hacer", respondió el presentador.

Jorge Javier reveló lo que ocurrió tras aquella famosa discusión. "El 1 de mayo y el 3 de mayo, en dos días diferentes, justo después de ese enfrentamiento, tuve que ir a denunciar a la policía dos vídeos en los que se me asesinaba utilizando una escopeta imágenes de 'Sálvame' y cuando se me veía en el suelo tirado aparecía una multitud enfervorizada aplaudiendo con la bandera de España", apuntó sobre un suceso que recuerda al de la persona disparando a la imagen de Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno y que Montero calificó de "lamentable".

Antes de zanjar el debate, Jorge Javier lanzó una última pulla: "Si tuvieras un poco de coherencia ideológica no estarías trabando aquí". "¿Porque es un programa de rojos y maricones?", replicó molesto Montero. "No, no sería por eso, porque aquí estás haciendo cosas que atentan contra tu moral y estás prostituyendo tu trabajo", reflexionó el presentador.

El colaborador confirmó que seguirá "mientras me deje la dirección del programa, Mediaset y tú", algo que apoyó Jorge Javier, aunque con serios matices. "Yo también, porque dinamitas lo que sucede, pero no dudas en manipular, atacar a otras personas y en echar mano de argumentos contrarios a tu manera de pensar para cargar contra tus compañeros".