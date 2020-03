Jorge Javier Vázquez se rapa el pelo en directo en 'Sálvame': "Madre mía, qué destrozo"

Jorge Javier Vázquez lamentó en la tarde del lunes no poder ir a la peluquería al verse ya necesitado de un corte de pelo. De ese modo, 'Sálvame' quiso poner remedio a esta situación y ofrecerle un corte al presentador con un peluquero de lujo: Kiko Matamoros. La situación ya prometía al verle sentado en medio del plató preguntando a qué número estaba la maquinilla y recibiendo esta respuesta: "No sé, el primero que he pillado".

Jorge Javier Vázquez, antes de ser rapado en 'Sálvame'

"Lo quiero uniforme, eh", pedía Jorge Javier sin mucha esperanza. Él, que iba viendo todo el proceso a través de la pantalla, observó que no le estaba cortando nada cuando estaba en la parte trasera, la cual ya tenía el pelo corto. "La parte de delante es la que más me preocupa", seguía añadiendo. Al verse, a mitad proceso, ya soltó: "Madre mía, qué destrozo".

Sin embargo, el resultado no estaba siendo malo: "Estás en buenas manos, no sé por qué no confiáis en mí más", comentaba Matamoros con la maquinilla en la mano. Vázquez le preguntó si le daría tiempo a acabar hoy el corte y si le sabría hacer el degradado, a lo que el novato peluquero le dijo entre risas: "Sí, pero eso ya mañana. Que tengo cola, tengo mucha gente esperando". A punto de arrancar un ataque de risa, el catalán quiso seguir con el cachondeo: "¿Me tengo que proteger esta noche el pelo con una redecilla para que continúes mañana?" y el colaborador remató contestando: "No, no, tú ahora vida normal. Si te duele la cabeza, paracetamol".

"Me parezco a Tom Cruise en 'Algunos hombres buenos'"

Jorge Javier, en 'Sálvame, y Tom Cruise en "Algunos hombres buenos"

Al ver el resultado, Jorge Javier Vázquez se sorprendió para bien con el resultado y felicitó al colaborador: "No se te da mal", a lo que Matamoros aseguró: "Tampoco hay que ser un ingeniero para pasar una afeitadora". Mirándose en una pantalla, el presentador se encontró un símil: "Me parezco a Tom Cruise en 'Algunos hombres buenos'".

Los colaboradores se quedaron impresionados con el resultado del corte de pelo y el cambio de look: "Siendo honesto, te ha quedado de lujo", le aseguró Rafa Mora, mientras que Alonso Caparrós se pensó en ser el siguiente que se realizase el corte de pelo. Al haber sido tan sencillo, Vázquez aprovechó la ocasión para preguntar: "¿Alguno de vosotros sabe hacer las manos y los pies?".