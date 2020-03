Los inesperados piropos de Jorge Javier Vázquez a Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso

España se encuentra en mitad de una grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Con más de 24.000 personas contagiadas en nuestro país, no sorprende que el tema se haya convertido en protagonista de la escaleta de todos los formatos de televisión, incluso los que no trataban habitualmente actualidad social como 'Sábado deluxe'. El formato producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco ha incorporado un debate sobre el tema en sus primeras horas de duración, algo que ha provocado que encontremos a rostros relacionados con el mundo de la política en el mismo.

Isabel Díaz Ayuso, JJ Vázquez y Cristina Cifuentes

Eso pasó precisamente el sábado 14 de marzo cuando 'Sábado deluxe' contó con una conexión en directo con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para abordar la crisis en la que la Comunidad de Madrid está especialmente afectada. En plató se encontraba Cristina Cifuentes, expresidenta de la misma comunidad y ahora colaboradora habitual de los formatos de Telecinco. En un artículo en su blog de Lecturas, Jorge Javier Vázquez, ha querido analizar al detalle este "encuentro" que ambas protagonizaron y ha querido valorar cómo afrontó cada una esta aparición televisiva en 'Sálvame' de la que mucho se ha hablado después.

Las palabras sobre Díaz Ayuso

"El sábado al mediodía me llama mi directora del 'Deluxe', para comunicarme que por la noche tendremos en el programa a Isabel Díaz Ayuso", empieza escribiendo Jorge Javier Vázquez, para después contar que le advirtió a su directora que no había hablado especialmente bien de la política popular, algo que parece no importante. "Me asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha puesto ningún reparo para hablar conmigo. Jamás votaré al PP y jamás votaré a Díaz Ayuso. Las veces que la he visto dando discursos o entrevistas no me ha gustado. La he notado siempre insegura, cuando no disparatada". Pues bien, esta sensación cambió tras su aparición en el programa, y es que tal y como confiesa Vázquez, él la vio "sorprendentemente bien, explicándose con tranquilidad y sin aturullamientos".

Las palabras sobre Cifuentes y Maite Galdeano

Vázquez cree que ella estuvo bien, pero también Cristina Cifuentes, a la que considera que "tiene madera de estrella televisiva". El periodista explica que creía que Cifuentes no iba a querer tener un "encuentro virtual" con la anterior responsable de la Comunidad de Madrid, pero se equivocaba ya que la propia expolítica "me hizo un gesto con la mano para pedir la palabra". "Se produjo el encuentro. Virtual, pero encuentro. Se saludaron con cariño, como si fueran dos compañeras de instituto que se ven por casualidad al cabo de veinte años", añade sobre este momento Vázquez. Finalmente, el catalán confiesa que también le gustó escuchar a Juan Carlos Monedero y a Maite Galdeano, "que me tiene sorbido el seso. Lo que bulle en esa cabeza no es normal y por eso me atrae. Su cerebro es una combinación explosiva del diccionario de la RAE con el de María Moliner (...) es una oda andante al dadaísmo".