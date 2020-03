'Supervivientes 2020': Jorge Javier Vázquez comunica que Honduras también ha establecido el "estado de alarma"

Desde que la imparable propagación del coronavirus empezó a hacer sonar con fuerza las alarmas de todos los países y, en especial, de España, 'Supervivientes 2020' ha tenido que comunicar constantemente la situación tanto a los concursantes como a los espectadores. Jorge Javier Vázquez arrancó la Gala 5 del pasado jueves 19 informando sobre el estado en el país centroamericano por la enfermedad, donde también se han detectado algunos casos.

Lara Álvarez y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes 2020'

"El impacto en Honduras del virus en este momento es muchísimo menor que en España, con solo 12 casos confirmados que ya están controlados y atendidos por las autoridades sanitarias. Además, el gobierno hondureño ha querido anticiparse al problema y el lunes pasado, con solo seis casos, ha establecido el estado de alarma como aquí, en España" comenzó el presentador y después explicó que las medidas de aislamiento son similares a las que se están tomando aquí.

También hizo un llamamiento a la calma y elogió la importante labor que está llevando acabo la embajada española en el territorio: "Hoy no hay problemas de desabastecimiento ni se han reportado problemas de orden público. La embajada de España en Honduras está trabajando 24 horas atendiendo a los españoles que se encuentran en el país y en contacto permanente con nuestro equipo. O sea, que queremos transmitir tranquilidad en la medida de lo posible a todos los familiares de los concursantes y de nuestros compañeros en Honduras".

El mensaje de Lara Álvarez

Jorge Javier Vázquez conectó en directo con la Palapa y saludó a su compañera Lara Álvarez. "Me gustaría mandarte a ti y a todo el equipo de Honduras un abrazo muy fuerte. Supongo que desde allí estaréis viviendo esta situación de una forma extraña y lógicamente preocupados por la situación de vuestras familias y amigos en España", se preguntaba el conductor del reality, a lo que la asturiana respondió con optimismo: "Estamos bien. Todo el equipo está en contacto con sus familias, que también están bien. Estamos siendo una piña más que nunca. Estamos tan orgullosos que tenemos más fuerza que nunca y más ilusión por entretener a toda la gente que está en España. Gracias por el esfuerzo y por la unión que estáis demostrando allí".

La situación en Honduras

Según publica el Diario La Prensa, en Honduras solo hay, al menos, 12 casos confirmados de coronavirus. No obstante, tal y como explica Osmin Tovar, director de Atención Integral en Salud del Hospital Escuela, si Honduras supera el número de 32 infectados, no se podrá atender a todos por las deficiencias de sanidad en el país: "Si logramos hacer cuarentena obligada, probablemente tengamos un tiempo de respuesta. De lo contrario, el sistema nacional de salud no será suficiente".