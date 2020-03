El contundente zasca de Jorge Javier Vázquez a Cristina Cifuentes por la crisis del coronavirus

'Sábado deluxe' ha dejado atrás su interés por la crónica rosa para centrarse durante la crisis del coronavirus en cubrir todas las noticias relacionadas con la emergencia sanitaria que está viviendo España y el mundo en general ante esta pandemia. Entre las colaboradoras habituales en la nueva mesa de debate, se encuentra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, con la que Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un tenso rifirrafe.

Tenso desencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Cristina Cifuentes en 'Sábado Deluxe'

El presentador y la política tienen visiones muy distintas acerca de la situación económica de nuestro país. Cifuentes defendía que la economía española había estado creciendo en los últimos años, pero Vázquez rebatía sus argumentos y ponía como ejemplo la situación de los autónomos y las pymes, a los que definió como "los grandes puteados del sistema".

El comunicador lamentaba el colapso económico que está viviendo España, pero reflexionaba acerca de que por fin se han puesto de manifiesto algunos problemas que necesitan una respuesta por parte de las autoridades competentes: "Si esto sirve para que los políticos se den cuenta del verdadero estado del país y, de donde están los problemas, bienvenido sea". Vázquez utilizaba una comparación muy tajante para reincidir en su punto de vista: "Únicamente reaccionamos cuando la gente se está ahogando y necesita ya ayuda o muere".

"No es un país maravilloso"

"España es un país maravilloso, una gran nación con gente trabajadora", aseguraba Cifuentes ante un atónito Jorge Javier, que le respondía: "¿Cómo puedes decir esto? Si tenemos a la gente más preparada que se ha tenido que largar de su país porque no tenían trabajo. No es un país maravilloso". Vázquez incidía en la situación de miles de estos jóvenes que "están comiéndose los mocos" o "muriéndose de asco en sus casas": "Nos hemos cargado generaciones".

"Eso no quita que seamos un gran país", le rebatía la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Pero a Jorge Javier no le convencía su discurso, al que calificó de "naïf", y volvía a insistir en su enorme indignación ante la situación de los jóvenes en España: "Hemos condenado a la gente de este país a la precariedad más absoluta, a unos sueldos miserables". Ante esa afirmación, Cifuentes respondía: "Depende con qué país te compares, si te comparas con Venezuela...". El presentador estrella de Telecinco concluía muy serio: "¿Por qué tenemos la manía de compararnos siempre con lo peor? Yo quiero compararme con lo mejor, que sino no avanzamos".