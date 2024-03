Por Redacción |

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Telecinco. Ha tenido que esperar casi medio año desde que se dejó ver por la cadena por última vez, pero con el regreso de 'Supervivientes' ya ha reaparecido. Con el inicio de su nueva etapa, el comunicador ha querido sincerarse sobre cómo ha vivido estos últimos meses y cómo se encuentra en estos momentos ya trabajando.

Jorge Javier Vázquez

En una entrevista concedida a El Mundo , el periodista catalán ha sacado a la luz que sabía que iba a volver al reality desde hace meses. Por ello, tiene claro cómo se ha tomado este periodo ausente:

El comunicador ha compartido sus sensaciones por el apoyo recibido: "Me siento con mucho cariño. Está claro que después de 20 años dando la barrila, si vuelvo y a nadie le importa, a nadie le interesa, ¡joder, pues igual no vuelvo!". Además, tira de humor sobre su cambio de trabajar tanto a contar con menos proyectos: "Antes me echaban tanto de más y ahora tanto de menos. Es tan bonito... Lo estoy gozando mucho".

Nervios latentes

En la entrevista, realizada antes, durante y después de la primera gala de 'Supervivientes', también confesaba cómo se sentía en las horas previas al estreno: "Muy nervioso, no como esos nervios que te traicionan, sino como esos nervios que te mantienen en tensión, pero en plan híper positivo", comentaba antes de ponerse al frente de la gala.