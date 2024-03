Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2024' dio el pistoletazo de salida la noche del jueves 7 de marzo en Telecinco, con el esperado regreso de Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. El presentador volvía a reencontrarse con su audiencia meses después de que desapareciera de la televisión tras la cancelación de 'Cuentos chinos', razón por la que se mostró muy emocionado ante la acogida del público presente en plató.

Jorge Javier conecta con Carmen Borrego en el arranque de 'Supervivientes 2024'

tras la emisión de un fantasioso arranque y un adelanto de las primeras disputas. Los presentes estallaban entonces en una gran ovación ante el sonriente Vázquez., confesó el catalán, tras la bienvenida, ante los felices gritos con su nombre que no parecían terminar., se limitó a dedicar el presentador.

Vázquez continuó con el inicio de la edición conectando con su compañera Laura Madrueño, quien también le dedicó unas breves palabras. "No sabes la ilusión que me hace poder volver a saludarte desde los Cayos y la ilusión que me hace tenerte al otro lado un año más", confesó la presentadora. Apenas poco después, Vázquez ya tuvo que hacer frente a su primer "reto", al conectar con una Carmen Borrego poco dispuesta siquiera a subirse al helicóptero, algo que no sorprendió en absoluto al catalán.

"Dejad a la fiera en paz"

"¿Te ves más subiendo al helicóptero o siendo mañana primera silla en '¡De viernes!'?", planteó el presentador a su excompañera de 'Sálvame', quien confesó estar "muerta de miedo". Vázquez incluso bromeó con las sensaciones que viviría en el helicóptero, en un tono de broma que fue correspondido por la concursante: "Cuánto te quiero, cuánto te echaba de menos, de verdad".

El catalán mantuvo ese tono de humor en el inicio de la gala, en la que no obvió ciertas pullas y comentarios sobre su ausencia televisiva. "Le tengo un cariño especial, porque yo también solía salir en la televisión", soltó Vázquez, en referencia a Rocío Madrid, una de las primeras concursantes a las que saludó antes de su salto del helicóptero. El catalán incluso lanzó una advertencia en una nueva conexión con Borrego: "Llevo mucho tiempo en casita hibernando. Cuidado, dejad a la fiera en paz, no me tentéis". "Yo me veo y pienso, ¿pero cómo podéis haber aguantado tanto tiempo sin mí?", bromeó Vázquez tiempo después, tras uno de sus típicos paneos.