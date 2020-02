'Supervivientes 2020': Antonio Pavón y José Antonio Avilés podrían haber mantenido relaciones sexuales

José Antonio Avilés y Antonio Pavón no han iniciado con muy bien pie su relación en 'Supervivientes 2020'. Tras poco más de una semana de convivencia en Honduras, ya son muchas las broncas que han protagonizado. El torero llegó incluso a llamarle "cabrero" refiriéndose a su costumbre de elevar el tono de voz más de lo normal. Sin embargo, es posible que ambos hayan mantenido relaciones íntimas antes de llegar a la isla, tal y como apunta 'Sálvame'.

José Antonio Avilés, Yiya y Antonio Pavón en 'Supervivientes 2020'

Kiko Hernández dio a entender este viernes 28 de febrero en el programa de Telecinco que el diestro y el colaborador de 'Viva la vida' habrían coincidido en junio de 2019 en un hotel próximo a Mediaset España, donde supuestamente intimaron. Al principio comenzó ocultando el nombre y dando pistas, pero el resto de los colaboradores empezó a cavilar sobre la identidad de esa enigmática persona hasta que finalmente salió el nombre de Antonio Pavón. "Es alguien que acudió de invitado a 'Sábado deluxe' en una calurosa noche de junio de 2019", avanzó el colaborador, y realizando una consulta en la web de Telecinco puede comprobarse que esa persona fue el torero.

"Pasaron más de 16 horas juntos. Dijeron de tomarse la última en la habitación de uno de los dos y terminaron intimando del todo", añadió Hernández y después confesó que la fuente de información es el propio periodista: "La persona que cuenta esta información para que me llegue a mí se llama José Antonio Avilés. Él lo ha contado. Y lo más seguro es que él lo cuente en 'Supervivientes' en dos semanas". Kiko Matamoros, por su parte, advirtió que "viniendo de él, hay que ponerlo en cuarentena", dando a entender que sus palabras carecen de credibilidad.

La pulla de Jorge Javier Vázquez

En la gala de 'Supervivientes 2020' del pasado jueves 27 de febrero José Antonio Avilés nominó a Antonio Pavón y explicó sus razones: "Porque me ha faltado el respeto en repetidas ocasiones. Le he dado oportunidades para que mejore y ha seguido haciendo lo mismo. Y, además, porque es muy mentiroso, y creo que al equipo no le beneficia nada tener una persona que manipula todo lo los demás dicen".

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez aprovechó para lanzar un dardo cargado de ironía: "No sé por qué no podéis llevaros bien, si tenéis más papeletas para llevaros bien que mal. ¿Lo ves atractivo?". Pareció que el presentador tenía conocimiento de la información sobre su supuesta relación fuera del programa. El colaborador en un principio se extrañó por la pregunta, pero después dejó aflorar una sonrisa que sembró la duda. "No, yo a quien tengo que ver atractivo, lo veo atractivo fuera", sentenció.