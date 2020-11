José Coronado: "Una secuela de 'El Príncipe' podría funcionar en audio... y algo nos han pedido"

En una industria audiovisual que avanza a pasos agigantados, no es fácil encontrar nombres que perduren y sobrevivan al paso del tiempo. José Coronado es, sin duda, uno de esos nombres, un clásico que ha demostrado su versatilidad en televisión, cine, publicidad y, ahora, en el terreno sonoro. El actor se convierte en imagen o, mejor dicho, en voz del desembarco de Audible en nuestro país, plataforma de audiolibros y podcasts que forma parte de Amazon. Además, se encarga de narrar dos grandes títulos de la literatura: la saga "Sherlock Holmes" y la novela "El gran Gatsby".

Un nuevo reto para el que Coronado ha puesto a disposición sus 35 años de experiencia profesional. En esta entrevista para FormulaTV, el veterano intérprete detalla las vicisitudes de esta faceta, distinta a las anteriores, y propone algunos títulos de su carrera que le gustaría rescatar con nuevas temporadas en audio, como ya ha ocurrido con 'La que se avecina', 'Vis a vis' y 'Expediente X'. Además, ¿cómo se come en casa ahora que Nicolás Coronado triunfa en 'MasterChef Celebrity 5'?

Te sumerges en un nuevo reto profesional como voz embajadora de Audible y narrador de dos títulos muy potentes.

Es un orgullo poder subirme a este caballo que creo que va a abrir una ventana en el nuevo mundo en el que vivimos. Me han tocado, además, dos autores e historias que me encantan: los cuatro primeros libros de "Sherlock Holmes", de Arthur Conan Doyle; y "El gran Gatsby", de Scott Fitzgerald, que es la mejor novela americana del siglo XX según muchos críticos. Estoy encantado de aportar mi granito de arena para que la cultura siga llegando de la forma que sea. Corren tiempos difíciles para el hábito de la lectura, quieras que no es complicado ver a un chavalillo o una chavalilla con un libro. Esta ventana es una forma mucho más entretenida de que les siga llegando la cultura a los jóvenes, que es lo que a mí me importa, y de que los mayores puedan seguir disfrutando cuando tienen problemas para leer. Y luego me gusta mucho que, a través de la voz, podamos despertar la imaginación de un oyente que está en el coche o haciendo footing.

Hay mucha. Para poder narrar estos audiolibros he condensado en mi voz todo lo que he aprendido en 35 años en televisión, cine y teatro. ¿Qué he aprendido yo en todo este tiempo? Que lo que de verdad llega es lo que se dice con verdad y credibilidad. Esto tenía que canalizarlo en la voz y no de una forma neutra. Lo fácil habría sido leer el libro con buena dicción, que es algo a lo que estamos acostumbrados, y ahí se queda la cosa; pero yo creo que hay que pringarse más. Así que yo he hecho Sherlock Holmes pero también he encarnado todo el universo de los otros personajes. Eso implica un conocimiento muy profundo de la obra que estás narrando y te permite tirarte al barro a divertirte. Ahí es cuando de verdad llegan los mensajes, cuando se disfrutan, y yo he disfrutado mucho.

He oído que eres más de Watson que de Sherlock.

Sí, he visto todos los Sherlocks y a Watson siempre lo han puesto como a un tipo bastante simplón, pero yo creo que Watson es el ciudadano medio, el ciudadano de a pie. Watson soy yo. Sherlock no brillaría como brilla si no fuese por Watson, como Don Quijote no brillaría si no fuese por Sancho Panza. Watson es el tipo normal, culto pero normal. Sherlock es otra cosa, él se mueve entre la ironía y la vanidad. Es muy divertido de hacer porque me permitía acoplar ciertas dotes de histrionismo, pero Watson era yo. Para mí, cada vez que sale él, es José. Y luego ya jugaba con el resto de personajes y sus diferentes coloridos de voz y personalidades.

Audible es la última incorporación a una industria en constante movimiento, ¿cómo vives tú todo lo que ha cambiado desde que empezó tu carrera?

Es la misma industria que he vivido desde que empecé. Por entonces me decían que si hacía cine no estaba bien visto que hiciera televisión, o que si quería ser actor de teatro había ciertos límites. Y yo entendí que para que un actor se forme de verdad y tenga una carrera de largo recorrido tiene que tocar todos los palos, y es lo que he hecho siempre. Dije, "¿que no queréis televisión? Pues toma dos tazas", y me hice toda la televisión del mundo. Y doblé dibujos animados, y conté cuentos, y recité poesía, e hice publicidad... Creo que un ser humano se forma, como profesional y como persona, cuantas más fuentes beba. Ese ha sido mi secreto para seguir manteniéndome en esta industria.

¿Cuál es el personaje al que te gustaría ponerle voz?

Me encantaría dar voz a "El Padrino". No hay historia más completa y atractiva que esa trilogía, y encima tiene personajes en los que yo me he movido a lo largo de mi carrera. Gángsters, policías, mafias... son temas en los que yo he profundizado bastante y, para mí, el vademécum es "El Padrino". Cada vez que empiezo a hacer una película me veo la trilogía para decir "esto es contar una historia, esto es verdad".

Sí, pero yo he aprendido ya a no soñar (risas). No me voy a tirar toda mi vida pensando en lo que querría hacer, tengo la capacidad de ilusionarme con lo que me ofrecen. A no ser que no me guste y lo rechace, lo que tengo entre manos es siempre lo más ilusionante y no hay nada mejor. Puedo autoconvencerme para acometer con ilusión y entrega el personaje que sea. Claro que yo quiero hacer "El rey Lear" en teatro algún día y que me gustaría hacer un remake de "El Padrino" interpretando a Don Vito, pues claro. Pero, tal y como está esta industria y el mundo, lo que tengo que ver es que me ilusione lo que tengo. Afortunadamente, tengo mucha capacidad para ilusionarme con mi profesión porque la amo y es lo que me da la vida. Así que no sueño con los personajes que puedan ofrecerme, sino con los que tengo entre manos.

¿Cómo es José Coronado como lector?

Practiqué mucho más la lectura de joven, de los 20 a los 30 años leía mucho. Luego he tenido que leer muchos guiones mientras iba ganando terreno lo audiovisual y me iba hipnotizando con el típico "¿para qué voy a leer un libro, si lo veo en la pantalla?". Ahora estoy intentando recuperar la lectura porque me parece que es lo que de verdad despierta la imaginación, mientras que el audiovisual, por el contrario, te abotarga y no te hace pensar. Eso es lo que me gusta del audiolibro, siento que aporto algo, que a la gente que iba a leer un libro de forma neutra yo le doy unos coloridos y le hago disfrutar.

Audible recupera algunas series para darles una continuidad en formato sonoro. ¿Cuál de tus ficciones verías potencial para ser rescatable?

Casi todas (risas). Mira, 'El Príncipe' es un cuento muy bonito que yo creo que adaptado al audiolibro podría funcionar. Es una historia de amor, de diferentes religiones, de magias, de malos y buenos... creo que podría ser muy efectivo como audiolibro y, de hecho, algo me ha llegado de que nos lo han demandado. Pero bueno, es que cualquier serie, desde 'Vivir sin permiso' hasta las primeras que hice, 'Brigada central', 'Acusados', 'Gigantes', que me encantó...

O 'Periodistas', ¿no? Dime 'Periodistas'.

¡Hombre, y 'Periodistas', por supuesto! Claro, hombre. Yo llevo a 'Periodistas' en el corazón porque me dio mucho.

Sí (risas). La verdad es que es maravilloso, se lo decía el otro día. Cuando me comentó que tenía que hacer 'MasterChef' le dije "pues ya estás tardando, métete en la cocina hasta que empiece el programa". Aparte de estar trabajando y de empezar a hacerse un huequito en este mundo, lo bueno es que está aprendiendo a cocinar, que es algo que le queda para toda la vida y le ha enriquecido personalmente a él y a todos los que le rodeamos. Disfrutamos de ello, la verdad es que hace cosas ricas. Se lo ha tomado muy en serio.

La verdad es que apenas hemos visto a José Coronado en una faceta más personal en televisión, ¿te da pudor participar en programas de este tipo?

Claro, es que eso es algo mío. A mí lo que me gusta es que la gente hable de mis personajes, no de mi vida privada. Es importante que un actor tenga una aureola de misterio, va a favor de los personajes que encarna. Si tú sabes mucho de la persona te va a costar más creerte al personaje que interpreta. Y bueno, aparte es un poco por pudor personal y por principios, las cosas íntimas me gusta compartirlas con mi núcleo, que me entiende y sabe de lo que hablo. Y a la inversa, en los medios lo que quiero es compartir mi trabajo, del cual estoy muy orgulloso y agradecido. Ahí estoy para los periodistas a morir, para lo que haga falta, pero intento que mi vida privada sea mía.

Ahí te veremos muy pronto porque tienes pendiente la serie 'El Inocente' y las películas "Way Down" y "What About Love"... no paras.

La verdad es que soy un tipo muy afortunado. No puedo más que dar las gracias y pedir que siga esta racha.