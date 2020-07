José Luis Moreno: "He recibido ofertas para recuperar 'Aquí no hay quien viva'"

El popular ventrílocuo y productor José Luis Moreno se embarca en su mayor proyecto audiovisual hasta la fecha. 'Resplandor y tinieblas' (Glow & Darkness) es una serie española con vocación internacional, producida por Dreamlight Internacional Productions, que narra la época y vida de Francisco de Asís, en un periodo marcado por la ambición, la crueldad y los choques culturales. Para llegar a cabo este proyecto de elevado presupuesto, Moreno ha reunido a un elenco repleto de rostros internacionales como Jane Seymour, Denise Richards, Bruce Davison o Joan Collins, así como el actor español Fernando Gil, entre otros.

FormulaTV ha hablado con el productor, guionista y director de 'Resplandor y tinieblas' para conocer las claves de este proyecto que podría llegar a España a través de una plataforma de pago. Moreno analiza los cambios vividos en la televisión lineal y opina sobre algunos de sus éxitos de ficción, como 'Escenas de matrimonio', 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Además, aclara el motivo por el que sus sobrinos, Alberto y Laura Caballero, han tenido que abandonar el plató de Kulteperalia, propiedad del empresario, donde grababan la comedia de Mediaset España.

José Luis Moreno

¿Cómo nace un proyecto tan grande como 'Resplandor y tinieblas'?

Las televisiones en abierto están sufriendo porque viven de la publicidad, que está migrando a internet. A los productores se nos ha abierto un mundo con las plataformas, la internacionalidad y el talento que hay en España. Se ha demostrado que series que no conseguían grandes datos en abierto han triunfado en el mundo. No es un éxito muy puntual, siguen haciéndolo: 'Las chicas del cable', 'La Casa de Papel', 'Velvet', 'Élite' o 'Toy Boy', entre otras. En España hay talento suficiente para cubrir todos los mercados.

O las televisiones en abierto da un giro de 360º o poco a poco irán agonizando

Algo parecido me ocurrió con 'Reinas', que aquí pasó sin pena ni gloria y ahora está en 68 países funcionando estupendamente, así como en Amazon Prime Video. Aquella serie la hicimos en inglés con pocos actores españoles, pero esta sí los tiene, también norteamericanos. A los nombres grandes no solo hay que pagarles, tienen que estar muy convencidos del proyecto, los guiones y la calidad porque todos se juegan mucho, por supuesto también el productor. Dentro de este contexto de pandemia, uno de los mundos con menos problemas a nivel industrial es el sector de las plataformas. O las televisiones en abierto da un giro de 360º o poco a poco irán agonizando.

El público no es libre en televisión pero sí en las plataformas

La ayuda que podemos tener de las televisiones en abierto es que ellos ponen el alma y la vida para no tener fracasos, porque son los que pagan. Pero somos esclavos de gente con opiniones que no están tan preparados, de lo que programan o de lo que ponga la competencia. El público no es libre pero sí lo es en las plataformas. Creo que los que llamamos fracasos de las televisiones en abierto, seguramente, van a funcionar en las plataformas el 90%.

¿Ya está cerrada la distribución de 'Resplandor y tinieblas' en algún canal o plataforma?

Nos ha acogido ATA, una distribuidora norteamericana. Tenemos un trato muy avanzado con una plataforma española que tiene contactos en prácticamente todo el mundo. Pero soy muy prudente porque todavía no han visto el primer episodio. Tenemos tres grandes posibilidades. En unas semanas podré decirlo.

Rodaje de 'Resplandor y tinieblas'

¿Podrías estar hablando de Movistar+?

Podría ser una de las que estaría interesada. Podría...

¿Qué puntos fuertes tiene la historia de 'Resplandor y tinieblas' para apostar tanto por ella?

De repente, 'Juego de tronos' y todo lo que se ha hecho de época ha funcionado muy bien. En las ficciones históricas te das cuenta de que nada ha cambiado, salvo la tecnología. Donde hay un ser humano hay un culebrón divertidísimo con todo tipo de pasiones y situaciones potentes. Cuando hicimos 'Reinas' y empezamos a bucear en los grandes personajes de la historia, nos dimos cuenta de que en el siglo XII había personajes como Ricardo Corazón de León, el emperador Barbarroja, Marie de Champagne, Francisco de Asís... Unos personajes impresionantes que tenían el doble mérito de vivir en un mundo donde estaba la pesta negra, la lepra, arrancaba la inquisición... Es interesantísima la época. Francisco de Asís era un revolucionario de la época, el primer gran ecologista, que rechazó la fortuna de su padre. Él se unió a la parte católica de la época porque si no le quemaban donde vivía. Esto da para una serie muy divertida, con mucha acción y héroes. Parece mentira que sea hace tantos singles y sea tan de hoy. Tenemos la suerte de haber hecho primero 'Reinas' y conseguir a Jane Seymour, Denise Richards, Bruce Davinson y Joan Collins para 'Resplandor y tinieblas'.

Más allá de ciertos interiores en plató, la serie cuenta con numerosas localizaciones en direfentes puntos de España y Marruecos, ¿dónde más vais a viajar?

Italia, Holanda, Francia...

Se trata de una superproducción con un presupuesto elevado, ¿de qué cantidad estamos hablando?

Alrededor de 120 millones de momento. Además del coste del rodaje, tiene muchísimos efectos especiales porque hay batallas, momentos de decapitaciones y plazas llenas de gente. Todo eso encarece, pero al público le estás dando espectáculo al 200%.

¿Se va a producir la serie completa del tirón?

Los grabamos todos a la vez. Empezamos con tres temporadas de trece episodios más una especie de gran película de tres horas al final. No se puede hacer una temporada y ver qué pasa. Esto es hacer una historia y hay que contarla bien. La gente va a disfrutar viendo a grandes nombres en papeles fantásticos y en una época digna de ver. Tendrá humor porque donde yo esté si no hay humor tenemos un problema. Además, Francisco de Así tenía muchísimo sentido del humor.

Una parte importante será la banda sonora de la serie.

Ahora mismo estoy creando una orquesta sinfónica de 88 músicos, 60 coristas y 9 solistas, porque toda la música va a ser sinfónica, adaptada a los sonidos del Medioevo. Vamos a hacer conciertos en streaming desde mi plataforma YouMoreTV. Nos irá mejor o peor pero lo que intentamos permanentemente es satisfacer al público lo máximo posible. Ahí está 'Noche de fiesta' durante 16 años, 'Humor se escribe con h', 'Cariño, cómo te odio'...

El reparto de 'Escenas de matrimonio'

Más allá de este ambicioso proyecto, tus "matrimoniadas" siguen triunfando fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué crees que 'Escenas de matrimonio' lleva emitiéndose más de una década en Francia?

No solo en Francia, también en Alemania, Italia, estará en Reino Unido y en Grecia lleva ocho años. En Francia es más sorprendente porque nunca una comedia española había tenido tal éxito. Ya han prorrogado dos temporadas más porque ha tenido un éxito tremendo durante 12 años. Su éxito se debe a que nadie entiende la vida sin pareja. En la versión francesa ya no son tres parejas, son cinco. Ahora la quiere ABC en Estados Unidos. De hecho, Telecinco la ha vuelto a repetir en el late night.

Fuiste el productor de 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3, una serie que sigue muy viva 14 años después de su final. ¿Por qué crees que se ha convertido en una serie casi de culto?

'Aquí no hay quien viva' tenía humor con ternura. Es un poco como los grandes humoristas como el Gordo y el Flaco o Charlot. El humor está siempre muy cerca de la tragedia con las debilidades y carencias del ser humano. La serie tenía humor tierno: gente que no era agraciada físicamente, señoras solitarias, la frescura de la pareja fija que representaba la modernidad... Ese edificio es reconocible en todos los continentes. Nosotros cuidamos muchísimo al público, cuidando los guiones con representación de todas las clases sociales y tenemos un respeto que viene desde hace 48 años.

Fernando (Adrià Collado) y Mauri (Luis Merlo) en 'Aquí no hay quien viva'

La pareja gay de 'Aquí no hay quien viva' era algo que yo quería personalmente

No solo éramos conscientes, era algo que yo quería personalmente y mis sobrinos estaban completamente de acuerdo, porque siempre han sido muy cultos. Teníamos que hacerlo aunque teníamos todas las pegas del mundo, no querían hacerlo. Fue la primera vez que se hacía algo así en una serie española y, posiblemente, en Europa. Se demostró todo el cariño, fragilidad, dureza, humor y ternura de aquella pareja, tratado con la más absoluta normalidad. Es un tema que cada vez es más mundial y normal, va con la libertad del individuo y debemos ayudar y comprender. De alguna manera, esto también lo hizo Francisco de Asís porque no permitía que nadie estuviese discriminado.

La proliferación de las plataformas de pago está favoreciendo el regresos de series como 'Los hombres de Paco', 'Física o química' y 'El internado'. ¿Nunca has recibido ofertas para recuperar 'Aquí no hay quien viva'?

Sí, he recibido ofertas. A un productor le cuesta mucho decir no a nada. Hace año y medio que vino la primera propuesta y ahora hace nada, parece que eres brujo, hemos recibido otra. Pero primero tengo que encargarme muy bien de 'Resplandor y tinieblas', que terminaremos en febrero de 2021. Nosotros somos bastante artesanos, no me gusta la máquina de hacer chorizos. Cuando termine esto hago 'Oxford Street', luego 'Los Romanov' y después 'Infidelity'. Tengo una agenda un poco imposible.

Entonces, podemos decir que, más allá de otros factores, la falta de tiempo haría inviable el regreso de la serie.

Hoy yo no. Imposible. No va a ser de momento.

Ni ellos ni yo podíamos seguir así con 'LQSA', porque yo me tenía que ir a estudios pequeños

Aquel proceso fue durísimo, especialmente para mis sobrinos que eran los que tenían la responsabilidad de cambiarlo. Cuando fuimos a Telecinco para nada pensábamos hacer una segunda parte o un remix de 'Aquí no hay quien viva'. Cuando nos lo propuso Paolo Vasile nos parecía ciencia ficción, porque era hacer algo que no nos pertenecía. Somos los dueños del formato, pero la idea original es de quien la compra. Costó mucho hacerlo y le costó al público entenderlo. Era un éxito de tal envergadura que Paolo, fiel a ser un empresario que mata por su empresa, quería ese éxito y hasta conseguirlo no quería hablar de los siguientes proyectos. Gracias a Dios mis sobrinos no entraron en pánico, o lo disimularon muy bien, y empezaron a hacer una transformación dificilísima. Tan difícil fue que los actores se llamaban sin querer por los nombres de 'Aquí no hay quien viva' en los rodajes. Son cosas que te ocurren en una carrera muy tupida y que en el fondo te endurecen y te hacen mejor.

'La que se avecina' acaba de cerrar ciclo en tu plató, donde lleva grabándose desde sus inicios. ¿A qué se debe que tus sobrinos tengan que abandonas las instalaciones de Kulteperalia?

Se debe a mi cambio de profesión. Ni ellos ni yo podíamos seguir así, porque yo me tenía que ir a estudios pequeños. España no tiene unas instalaciones como las que yo tengo en Moraleja de Enmedio (Madrid), donde está el decorado principal de 'La que se avecina'. Tenía que tomar una decisión y ha sido que yo necesitaba los estudios imperiosamente. Aun así, los llevo necesitando desde hace tres años, pero les di un margen para que se fueran ahora. Solamente para 'Resplandor y tinieblas' necesitaría unas instalaciones tres veces más grandes que las que tengo hoy, además de las localizaciones reales. Estos son los problemas de crecer.

José Luis Moreno y Rockerfeller

Mi espíritu nunca fue de estar delante de la cámara, me gusta más detrás

No, no, no. Y de eso sí tengo propuestas cada dos semanas. Aunque pueda extrañar mucho, mi espíritu nunca fue de estar delante de la cámara, siempre me gustaba más detrás. Me gustaba hacer musicales, grandes galas... Estar delante era una circunstancia y por eso me retiré hace años. Luego me pidió Telecinco que hiciese esa pincelada en 'Tú sí que vales'. Tengo ofertas para hacer cine y teatro como actor, pero no se me ocurre, es inviable. Y te habrás dado cuenta que incluso aparecer en televisión como invitado me cuesta mucho.

Supongo que también influyen las polémicas que has protagonizado en ciertos programas cuando te preguntan por ciertos temas controvertidos.

No, no es por eso. Esas cosas ocurren porque es un poco la temperatura de los programas, es a lo que se dedican. En una vida te pasa de todo, éxito y fracasos. Pero no me siento cómodo como personaje popular, no es mi mundo. A mí me invitan a los estrenos y no voy. No he hecho de mi persona un personaje mediático.