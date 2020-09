¿Podría producirse realmente un regreso de 'Aquí no hay quien viva'?

La fiebre nostálgica campa descontrolada en la pequeña pantalla. Después de incontables revivals, remakes y secuelas en la televisión estadounidense, como 'Expediente X', 'Madres forzosas' o 'Salvados por la campana', el fenómeno aterriza en España con el regreso de series como 'El Internado', 'Los hombres de Paco' o 'Física o química'. Pero, ¿podría seguir extendiéndose a otros icónicos títulos? "Posiblemente", respondió recientemente Montse García, directora de ficción de Atresmedia, en una rueda de prensa del FesTVal de Vitoria. "Hay series que pueden tener posibilidad de volver a ellas", aseguró.

El reparto de 'Aquí no hay quien viva' en la primera temporada

El éxito de sus innumerables reposiciones y el revuelo generado por su llegada al catálogo de Amazon Prime Video convierten a 'Aquí no hay quien viva' en una de las candidatas favoritas para regresar. "Sí, he recibido ofertas. Hace año y medio que vino la primera propuesta y hace nada hemos recibido otra", aseguraba el productor José Luis Moreno en julio de 2020 en una entrevista concedida a FormulaTV. Aunque añadía que "no va a ser posible de momento" debido a su apretada agenda.

Pero la resurrección de la mítica comunidad de Desengaño 21 no sería tarea fácil, teniendo en cuenta que gran parte de su equipo creativo y artístico trabaja en 'La que se avecina', propiedad de Telecinco. Volver a unir al productor José Luis Moreno con sus sobrinos Alberto y Laura Caballero, así como al reparto original, es prácticamente una misión imposible. Aunque realmente no sería necesaria tal unión para que un regreso de 'Aquí no hay quien viva' pudiese llegar a producirse. Atresmedia es la propietaria de la ficción, así como de varias marcas y coletillas asociadas a la serie. Incluso, como propietaria de la ficción, interpuso una demanda contra Telecinco por supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal, que finalmente fue desestimada. De este modo, la cadena podría resucitar por su cuenta esta comedia con algunos inconvenientes.

Un reinicio con otro reparto y equipo creativo

Si Atresmedia se lo propusiese, existe la posibilidad de recuperar la marca 'Aquí no hay quien viva' sin necesidad de contar con los principales pilares de la ficción original. La cadena podría utilizar el título, el mítico edificio y algunos personajes no vinculados a 'La que se avecina' para resucitar el espíritu de la comedia pero con una nueva generación de vecinos. Aunque parece una opción descabellada, la realidad es que Antena 3 ya lo intentó hace algunos años cuando la producción se mudó a Mirador de Montepinar en Telecinco.

"Era hacer como una segunda parte de 'Aquí no hay quien viva'. Tampoco le presté mucho interés porque no me interesaba. Emilio volvía a la comunidad pero ya no estaban los mismos vecinos. Era un poco surrealista", relató Fernando Tejero sobre una oferta que recibió hace años. Mientras que Alberto Caballero, creador de la serie, afirma que "estarían en su derecho" de realizarlo.

Belén (Malena Alterio) y Alicia (Laura Pamplona) en 'Aquí no hay quien viva'

Si analizamos el reparto de 'Aquí no hay quien viva', hay numerosos actores de Desengaño 21 que no están vinculados a 'La que se avecina' y que tendrían vía libre para sumarse al proyecto si así lo deseasen. Malena Alterio, Laura Pamplona, Beatriz Carvajal, María Adánez, Daniel Guzmán, Gemma Cuervo, Carmen Balagué, Sofía Nieto, Eduardo García, Isabel Ordaz, Santiago Ramos, Juan Díaz, Elio González, Guillermo Ortega, Diego Martín, Adrià Collado, Emma Ozores, Joseba Apaolaza y Dani Ballesteros son algunos ejemplos. Otra cosa es que estos intérpretes estuviesen interesados en un proyecto de tales características.

El idílico regreso con el equipo original

Más allá de la opción más viable, el regreso idílico que emocionaría a los fieles de esta comedia sería el que volviese a reunir a prácticamente a todo el elenco y que contase con los Caballero como artífices del proyecto, ya fuese para Antena 3, Atresplayer Premium o alguna otra plataforma de streaming. Una opción que se encuentra con dos problemas: Mediaset España y la escaso interés de los creadores por retomar este proyecto que ya es todo un clásico de nuestra televisión.

Los protagonistas de 'Aquí no hay quien viva' en el portal de Desengaño 21

"El principal problema es que nosotros estamos muy a gusto en Mediaset España y, en segundo lugar, creo que sería un error. Desgraciadamente, parte de la esencia de 'Aquí no hay quien viva' no se puede recuperar. Hemos tenido demasiados fallecimientos de personajes importantes y no entiendo la serie sin Mariví Bilbao, Eduardo Gómez o Emma Penella", relata Alberto Caballero a FormulaTV. "Esto de resucitar serie antiguas es más una falta de ideas que algo que merezca la pena. Ni yo ni nadie del equipo nos sentiríamos con los huevos de resucitar una serie que surgió en un momento concreto y con unas circunstancias tan extremas y al límite. Lo que salió fue una mezcla de intuición e inconsciencia y ahora sería imposible recuperar esa frescura", añade. "No he visto ningún caso de revival que haya merecido la pena. Las cosas tienen su momento", matiza el creador y guionista.

Pero si profundizamos en cuestiones contractuales, resulta poco probable que los Caballero puedan formar parte de un proyecto de Atresmedia. Su actual relación profesional con Mediaset España les obliga a que la primera opción de compra de sus proyectos siempre sea para el grupo liderado por Paolo Vasile. De este modo, resulta imposible que, en estos momentos, pudiese darse luz verde a este regreso mientras Contubernio siga ligada a Mediaset. Pero nada es imposible en la pequeña pantalla y siempre puede haber un sorprendente giro de los acontecimientos. Aunque antes hay que plantearse la gran pregunta, ¿tiene sentido recuperar la mítica 'Aquí no hay quien viva'?