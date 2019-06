José Manuel Parada, tras sufrir una arritmia: "Me han puesto un aparatito para controlar el corazón"

i/]https://www.formulatv.com/personas/jose-manuel-parada/[i]José Manuel Parada[/i] comunicaba el viernes 7 de junio de 2019 [en 'Buenos días, Madrid' que había tenido que ser ingresado de urgencia por un problema en el corazón. Tan solo un día más tarde, el presentador de televisión ha querido contactar también con 'Sálvame' para explicar qué es lo que le había pasado exactamente y cómo se encuentra a día de hoy. Así pues, Carlota Corredera recibía la llamada telefónica de Parada desde el plató del programa.

José Manuel Parada

"Un sustazo, pero os quiero tranquilizar", empezó diciendo José Manuel Parada durante la llamada. "Fue un susto grande porque me tomé una pastilla para bajar la tensión y bajó tanto que me empecé a encontrar mal y afortunadamente que fui al médico porque había hecho una arritmia mi corazón", contaba el expresentador de 'Cine de barrio'.

"Me han puesto un aparatito para controlar el corazón, me han dado el alta y esta noche voy a trabajar. Ya pasó el susto", añadía Parada, recalcando que todo ha quedado en un "sustito pequeño". "No ha tenido nada que ver con el disgusto de que expulsasen a Chelo ni con la emoción de ver juntas a Isabel Pantoja y a Chelo", comentó también Parada, añadiéndole algo de humor al asunto.

Un adiós para Chicho Ibáñez Serrador

Carlota Corredera aprovechó también para preguntarle a José Manuel Parada cómo ha vivido la pérdida de Chicho Ibáñez Serrador y el presentador de televisión asegura que para él ha sido un "gran disgusto". "Viéndolo ya fisicamente, sabíamos que a pesar de que su cabeza estaba muy bien, su salud era muy deficitaria. Es un maestro. Hoy la televisión de España está de luto", decía tras la reciente pérdida.