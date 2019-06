José Manuel Parada, hospitalizado por un problema de corazón

*En elaboración

Complicado momento de salud el que está viviendo el conocido presentador de televisión y también colaborador, José Manuel Parada . El que fuese conductor de ' Cine de barrio ' en TVE y colaborador de infinidad de espacios como ' ¡Qué tiempo tan feliz! ' (Telecinco), ' DEC ' (Antena 3) o 'Nuestro cine español' (Trece)en el magacín matinal ' Buenos días, Madrid ' que diariamente emite la cadena autonómica Telemadrid.

José Manuel Parada

Todo empezó cuando el pasado domingo, Parada sintió arritmias y molestias en el pecho, unas dolencias que sin duda advirtieron que podía estar sufriendo graves problemas de salud. Por ello no dudó en acudir al médico, una decisión que sin duda ha sido vital para evitar un mal mayor. "El domingo me empecé a sentir mal y le eché la culpa a la tensión porque vi que la tenía baja, pero preferí ir al médico para que me la controlase, está claro que es lo mejor que hay que hacer", afirmó en Telemadrid el periodista.

Cuando este acudió el médico, este rápidamente detectó que algo no iba bien en su corazón y no dudó en ordenador que rápidamente un equipo médico se lo llevase en ambulancia a Hospital Puerta del Hierro, para seguir haciéndole pruebas y así controlar su estado de salud. "Cuando te dicen que hay un problema gordo, tienes que pensar que puede haber algo definitivo (...) si vas al médico normal por una tontería y él te dice que te lleven ya en ambulancia...", afirmó Parada en Telemadrid, lugar en el que confesó además que "esta era la primera vez que me llevaban en una ambulancia".