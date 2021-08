Desde que dieron comienzo los Juegos Olímpicos de Tokyo, muchos de los deportistas que han participado en ellos han aprovechado para luchar contra el machismo, la homofobia o la xenofobia. Una de ellas ha sido Raven Saunders, una lanzadora de peso estadounidense que se ha definido como "una mujer negra y homosexual", cosechando el cariño y los aplausos del público.

José Manuel Soto y Anabel Alonso

Sus palabras no pasaron desapercibidas para la prensa e incluso Anabel Alonso compartió su testimonio, señalando que "estos Juegos están siendo, a nivel humano, los mejores de la historia", aplaudiendo así la valentía de todos los profesionales del deporte que están alzándose en estas cuestiones. No obstante, José Manuel Soto, cantante y exconcursante de la tercera edición de 'Tu cara me suena', no parece estar muy de acuerdo.

"Si viviera en un país musulmán o en la Cuba de Castro lo tendría mal, en Occidente, hoy por hoy, no existe discriminación por motivos de sexo, raza u orientación sexual", respondía Soto a Anabel Alonso, negando la marginación y la exclusión a la que se ven expuestos ciertos colectivos. La respuesta del andaluz no tardó en generar cientos de críticas por la utopía de la que presumía el cantante.

Si viviera en un país musulmán o en la Cuba de Castro lo tendría mal, en occidente hoy por hoy no existe discriminación por motivos de sexo, raza u orientación sexual. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 7, 2021

La respuesta de Anabel Alonso

Como era de esperar, Anabel Alonso no se quedó callada y volvió a replicar a José Manuel Soto. "Sí, hay muchos países en los que seríamos condenados a muerte, pero en Occidente la realidad es que, día sí y día también, hay agresiones homófobas y racistas, incluso asesinatos", escribía la humorista en sus redes sociales, haciendo hincapié en que la discriminación sigue vigente.

Hay agresiones de todo tipo porque se ha instalado en la sociedad una violencia q viene de la frustración y de la falta de respeto a todo el q piense distinto, y eso es un peligro q merece una reflexión — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 7, 2021

"Hay agresiones de todo tipo porque se ha instalado en la sociedad una violencia que viene de la frustración y de la falta de respeto a todo el que piense distinto, y eso es un peligro que merece una reflexión", contestaba Soto. "José Manuel, eso es como decir que hay los mismos casos violencia sobre las mujeres que sobre el conjunto de la sociedad", sentenciaba Anabel Alonso.