El zasca de Xabier Fortes a José Manuel Soto tras sus acusaciones de parcialidad

La polémica entre Iván Espinosa de los Monteros y el periodista Antonio Papell sigue dando que hablar. El martes 14 de julio, el portavoz de VOX aprovechó su intervención en 'Los desayunos de TVE' para recomendar a Papell que visitase al "psiquiatra" por calificar al PNV como un partido "sensato y moderado". El periodista aseguró que pondría la "injuria" en manos de su abogado.

Xabier Fortes y José Manuel Soto

Xabier Fortes, presentador del espacio matinal de La 1, medió en la conversación para censurar las formas del representante de VOX e intentar poner calma, pero se ha acabado llevando palos de todo tipo e ideología. "Un político en directo manda al siquiatra a un colaborador de mi programa. Le afeo su intervención hasta en tres ocasiones y luego doy derecho de réplica al ofendido. Tuiteros de derecha me critican por intervenir y de izquierda por no hacerlo. Así están las cosas" lamentó el gallego en redes sociales.

El comentario de Fortes provocó la respuesta de José Manuel Soto a través de Twitter. "La difícil misión de parecer imparcial cuando tu empleo depende de que no lo seas...", apuntó el cantante. El periodista de TVE respondió tajante, aunque con ironía: "La difícil misión de parecer un artista...", replicó acompañando su mensaje de tres emoticonos con carcajadas.

"Has tratado de difamarme"

El pique virtual no acabó ahí. José Manuel Soto acusó a Fortes de "vivir de un cargo público del que han echado a otros compañeros por no plegarse a imposiciones ideológicas". "Cada uno nos buscamos la vida como podemos, yo al menos voy por libre (...) TVE siempre fue la tele de todos y gozaba de prestigio internacional, ahora es la tele del Gobierno", reclamó el andaluz, a lo que Fortes respondió: "Sin conocerme de nada has tratado de difamarme en el ámbito profesional y ético. Yo sólo he tratado de responder en tono irónico a tus descalificaciones", escribió antes de desear "suerte en la vida" al sevillano.