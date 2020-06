José Manuel Soto: "Me empecé a saltar el confinamiento tras un mes en casa, como todos"

José Manuel Soto ha pasado de estar en el foco mediático por sus canciones a hacerlo por sus opiniones respecto al mundo de la política en nuestro país. En infinidad de ocasiones, el artista no ha dudado en cargar duramente contra el Gobierno; lo ha hecho en entrevistas y también en sus redes sociales, donde suele recibir muchas críticas por lo mismo. De todo ello ha hablado en una extensa entrevista en Voz Populi. En la misma, Soto afirma que el ejecutivo de Pedro Sánchez "muestra intención de controlar todos los poderes del Estado (...) como Poder Judicial e incluso los medios de comunicación". Este considera que la coalición PSOE-Podemos "trata de manejar la opinión pública y la justicia y eso es propio de dictaduras".

"El confinamiento ha sido duro para un sevillano en primavera"

Respecto a las medidas que el equipo de Sánchez tomó para hacer frente a la crisis, cree que algunas como el confinamiento "eran necesarias pero llegaron tarde y duraron demasiado". Además, está convencido que estas "han paralizado el país y eso es la ruina" y que el Gobierno las ha utilizado además "para colarnos medidas que que nada tenían que ver con la situación sanitaria y sí con su agenda progresista". Lo sorprendente es que pese a estas críticas, no tiene problema en reconocer que se ha saltado el confinamiento impuesto para todos. "Estuve un mes sin salir apenas y luego me lo empecé a saltar, como todo el mundo. Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío", explica.

Critica duramente a Fernando Simón

En cuanto a la gestión global de la crisis por parte del PSOE, este afirma tajante que "ha sido desastrosa" y cree que "si la hubiera llevado a cabo un Gobierno de derechas, habría ardido el país". Uno de los miembros del equipo que se ha hecho cargo de la pandemia es Fernando Simón, del que tampoco habla demasiado bien Soto. "Se ha convertido en un icono de la izquierda por su aspecto bohemio y desaliñado, como lo fue el Che, pero lo cierto es que su gestión ha sido nefasta y ha estado plagada de improvisaciones y errores que han costado muchas vidas", dice el cantante, quien además se pregunta "si lo presentarán a la Alcaldía de Madrid, como se ha hecho muy popular".

"VOX no es un partido homófobo"

El cantante además se defiende de los que le llaman ultraderechista y por ello deja claro "hay cosas de VOX con las que estoy de acuerdo, con otras no". Está convencido que el auge del partido político ultraderechista "es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE" y defiende que VOX "no es un partido de ultraderecha, ni xenófobo, ni homófobo ni racista. De hecho creo que no conozco a nadie que sea nada de eso". Una afirmación que bien seguro sorprenderá a la mayoría teniendo en cuenta las medidas homófobas, racistas y xenófobas que el partido liderado por Santiago Abascal ha defendido sin remordimiento alguno.

"En España todo el mundo era franquista"

Por defender a este partido, Soto explica que "me han puesto el cartel de facha", algo que tal y como confiesa, "me da mucha pereza y tristeza". El artista está convencido que años atrás, "en España, era franquista casi todo el mundo, luego fuimos monárquicos y pronto seremos republicanos, con el mismo entusiasmo. Somos un país muy chaquetero". Además, se muestra indignado que se le siga catalogando como facha por llevar una pulsera con la bandera. "Este país es así, el único del mundo que pita a sus símbolos. Es un problema de educación y de demagogia", sentencia tajante el cantante.

Esta posición política le ha costado la relación con gente que tenía a su alrededor: "Muchos que eran amigos ni me hablan y algunos me insultan a diario en las redes y luego van de tolerantes". Además, afirma que ha sido vetado en ayuntamientos donde gobierna la izquierda y en algunas televisiones autonómicas, algo que no entiende ya que se define como "alguien independiente que iría encantado a un ayuntamiento comunista a cantar (...) porque la música no tiene nada de ideológica". Pero la cosa no queda aquí y es que Soto dice que "me veo a mí mismo como los cantautores de “canción protesta” de los 60 y 70 del siglo pasado. Creo que el arte siempre tiene que ser crítico con el poder, aunque a veces cueste. Hay mucho arte subvencionado, pero detrás de cada subvención hay un intento de manipulación".