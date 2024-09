Por Alejandro Burrueco Marín |

Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, da el salto a la televisión tras su exclusiva en una conocida revista, metiéndose de lleno en el foco mediático. Después de la primera entrevista del hijo de Carmen Borrego en '¡De viernes!' el pasado 20 de septiembre, Olmedo ha elegido otro programa de Telecinco para depositar sus declaraciones. 'TardeAR' emitirá durante toda la semana los diferentes testimonios de la que fuera integrante del clan Campos.

Paola Olmedo ha concedido a 'TardeAR' su primera entrevista en televisión

Así lo ha informado la presentadora Ana Rosa Quintana , ya que. De hecho, Juan Serrano, que es uno de los directores del magacín, ha acudido al plató para adelantar cuáles serán algunas de las preguntas y mostrar las primeras imágenes. "", ha transmitido Serrano. "La primera pregunta de Paola ha sido '¿cómo estás?', ha dicho 'fatal' y se ha puesto a llorar", ha relatado el director.

De esta manera, el programa de Unicorn Content ofrecerá de manera exclusiva la primera entrevista de Olmedo para un programa de televisión. La exnuera de Carmen Borrego ha concedido hasta cuatro horas de entrevista, en la que destapará todo lo que ha vivido dentro de la estirpe de María Teresa Campos. También hablará sobre la relación con el padre de su hijo, con el que se separó en marzo de 2024 tras un breve matrimonio.

La reacción de Paola Olmedo a la entrevista de su exmarido en '¡De viernes!'

Tras ver la entrevista de Almoguera y las reacciones de Terelu Campos y Borrego, Olmedo también fue preguntada por su opinión. Sin embargo, la exmujer de Almoguera confirmó a 'Socialité' que no había visto la entrevista: "No tuve tiempo". "Mi relación con Paola se acabó por el desgaste, porque yo no estaba bien", fueron algunas de las palabras que le dedicó el hijo de Borrego, aunque ella asegura que "a nadie" le gusta que hablen de uno mismo en la televisión.