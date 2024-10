Joaquín Prat estalla contra Carmen Borrego: "Me limpio el culo con el contrato"

Por Pablo Fernández Pérez |

El conflicto familiar entre Carmen Borrego y José María Almoguera se lleva arrastrando desde hace meses, cuando la hermana de Terelu Campos reveló a toda España que su hijo iba a ser padre, sin el consentimiento de él para hacerlo. Gran parte de esta separación entre madre e hijo se ha vivido en '¡De viernes!!', donde ambos se han sentado en varias ocasiones para hablar del tema. Y así fue, de nuevo, la pasada noche del 11 de octubre, algo que Joaquín Prat, no pasó por alto horas antes.

Carmen Borrego en '¡De viernes!'

El presentador de ' Vamos a ver ', conocido por ser, hizo en su programa unassobre el conflicto entre Carmen Borrego y su hijo. Todo comenzó cuando Adriana Dorronsoro , colaboradora del programa de Prat, empezó a comentar cómo se encontraba la situación entre ambos familiares., señalaba Dorronsoro, y añadía: "Está deseando terminar con todo".

Al oír esto, Joaquín Prat estalló: "Yo tengo un conflicto con mi hijo, que tengo que arreglar en privado porque no hay otra forma de arreglarlo, y me dicen que tengo un contrato que tengo que cumplir, me limpio el culo con el contrato", sentenciaba contundente el presentador. Prat criticaba duramente que Borrego utilice como excusa el contrato para tratar algo delante de las cámaras que, según él, debería solucionarse en un ámbito mucho más íntimo.

En la misma línea

Tras esas contundentes declaraciones de su compañero, el resto de colaboradores, como Isabel Rábago, Antonio Rossi o Alexia Rivas, se mostraron de acuerdo con él. "Lo llevo diciendo desde el primer día", afirmaba Rábago. Por su parte, Rivas no se quedaba atrás asegurando que Carmen Borrego se niega a hablar sobre su hijo en 'Vamos a ver', pero que "con cheques de por medio" lo hace en '¡De viernes!'