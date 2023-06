Por Redacción |

El 17 de abril de 2023 se conocía la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid en la que condenaban a José María López, exconcursante de 'Gran Hermano Revolution', por el abuso sexual a Carlota Prado que se produjo dentro del reality de Telecinco en la madrugada del 5 de noviembre de 2017. De esta manera, López era sancionado a 15 meses de cárcel, cuatro años de alejamiento e incomunicación con la víctima y una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a Prado.

Carlota Prado y José María López en 'GH Revolution'

A fecha del 15 de junio de 2023, El Confidencial informa de que, por lo que al haberse acabado el tiempo de presentar apelaciones a la misma, la sentencia ha pasado a ser declarada firme. Así, el responsable del abuso sexual a la concursante del reality se suma a Zeppelin, la productora de 'Gran Hermano', en lo que a

Este procedimiento pasa ahora a los juzgados de ejecutorias de lo Penal, donde se abrirá un expediente de ejecución para dicha sentencia firme. Respecto a si José María López podría entrar a prisión o no, si tenemos en cuenta que la pena es inferior a dos años y no tiene antecedentes, lo más probable es que eso no ocurra.

La otra vía de Carlota

Además de este proceso judicial, Carlota Prado inició en mayo de 2023 acciones legales contra Mediaset España, 'Gran Hermano' y parte de su equipo por omisión de socorro durante el abuso sexual que sufrió aquella noche por parte de José María López. En el requerimiento que la exconcursante interpuso en la Guardia Civil en Coín, Málaga también hacía hincapié en el escaso apoyo psicológico que le brindaron entonces, a pesar de que un comunicado de Zeppelin TV la productora señalara que su "más firme voluntad fue protegerla, respetando su privacidad".