José Mota parodia a Can Yaman viniendo a España desde Turquía para hacerse un transplante de calvicie

Aquel que no conociese a Can Yaman ahora mínimo ya le sonará su nombre desde la visita del actor turco a España que fue toda una revolución. Su último gran éxito en nuestro país es 'Dolunay', donde interpreta a un hombre de negocios rico que se enamoraba de una joven estudiante de cocina. Ahora es un actor consagrado en todo el mundo gracias a las telenovelas que protagoniza.

José Mota imitando a Can Yaman

Teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado y cómo ha sonado su nombre en las últimas semanas, José Mota ha querido hacerle un pequeño homenaje en su 'Especial Nochevieja con José Mota'. El cómico ha preparado un sketch en el que imita al actor turco en su telenovela 'Dolunay'. El personaje admite haber venido a España para hacerse un transplante de calvicie.

El exmiembro de 'Cruz y raya' da la vuelta a la costumbre desde hace unos años de irse a Turquía para hacerse un transplante de pelo. Han aprovechado el look que lleva el protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' actualmente y el hecho de que se trata de una serie turca. Además, en el sketch, han utilizado el nombre de Can Yaman para hacer juegos de palabras como "Caña Man" o "Can llamao".

#CanYaman viene a España a hacerse un transplante de calvicie.

Así es la imitación a @canyaman1989 y a la novela #Dolunay en el especial #NocheviejaMota (1/2) pic.twitter.com/U0sA8CKoaf — Series Turcas España (@Turcas_Es) January 1, 2020

José Mota y el humor en Nochevieja

Ya son muchos los años que lleva haciendo el humorista su propio programa para las fiestas. El 'Especial Nochevieja con José Mota' volvió a estar lleno de guiños de todo tipo: políticos, de cómicos, de series e incluso de películas. Dentro del especial, llegó a convertirse por unos minutos en el 'Joker' y reinterpretó la famosa escena del villano de Batman bailando en unas escaleras.