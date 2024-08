Por Alejandro Burrueco Marín |

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han enganchado a millones de espectadores a lo largo del mundo en las dos semanas y media que han durado, por lo que su ceremonia de clausura era esperada por muchos. De hecho, en La 1, La 2 y Teledeporte alcanzó el 25% de share reuniendo a 2.184.000 espectadores. No obstante, la ceremonia no consiguió enamorar de la misma manera que las disciplinas olímpicas y así lo ha hecho saber la gente en redes sociales, donde uno de los más críticos ha sido José Pablo López.

El 'viajero dorado' de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

", comenzaba el exdirector de Telemadrid. Tampoco el 'viajero dorado' logró convencer a López: "Lo siento, pero esta parte de la gala del viajero espacial no ha sido épica. Ha sido un mojón.".

El exdirector de Contenidos de RTVE no se daba por satisfecho y seguía pegado a la pantalla, aunque invitaba al resto a apagarla: "Si a esta hora aún seguís viendo la ceremonia de clausura, esta noche os podéis saltar el orfidal. Hasta la música es lenta...". También ha aprovechado sus conocimientos televisivos para hacer constructivas sus críticas: "Hablemos de realización de esta ceremonia de clausura. ¿No sabes cómo terminar un bloque y dar paso al siguiente? Mete un vídeo. Esto lo salva solo París".

Por favor menudo MESS encima del escenario, con toda la gente siendo bajada de el, los cámaras cruzandose, gente caminando por detrás de los artistas. Es una cosa alucinante. #AuRevoirParisRTVE — ???????????? ????'???????????????????????? ? (@odiomalley) August 11, 2024

Ha llegado el momento de quitar la #CeremoniaDeClausura; aburrida, tediosa, pesada, soporífera y un sinfin más de sinónimos.



Francia, hacer shows para el disfrute del espectador NO es lo vuestro #aurevoirparísrtve — M ???? (@casasola_89) August 11, 2024

No seré yo de los que vean la #CeremoniaDeClausura de @Paris2024

Por suerte, terminan las peores Olimpiadas de la Historia.

Sin chispa, sin emoción, con un caos organizativo de aúpa, con una inauguración chabacana, cutre y hortera a más no poder.#LosÁngeles2028 lo tienen chupao — JMR #SonreírEsGratis (@jemarey43) August 11, 2024

De hecho, José Pablo López no ha sido el único en criticar el ritmo y la producción de la gala, ya que en X cientos de usuarios cargaban contra la organización: "¿Un escenario gigante y tenemos que ver cómo desmontan el escenario? ¿Es que no puedes hacer algo en el lado opuesto mientras desmontas ese y no lo tienes que enfocar? Chica, no sé". No obstante, la transición hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 quizás ha dejado mejor sabor de boca con las apariciones de Tom Cruise, Billie Eilish o Snoop Dogg.