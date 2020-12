Las versiones contradictorias de Josep Mª Mainat y Angela Dobrowolski sobre el presunto intento de asesinato

'Equipo de investigación' ha conseguido dos de las entrevistas más esperadas de los últimos meses: Josep Maria Mainat y Angela Dobrowolski han hablado para las cámaras del programa de laSexta y ambos han dado su versión sobre lo acontecido la noche del 22 de junio, en la que presuntamente la alemana intentó acabar con la vida de su marido induciéndole a un coma diabético. Los hechos que se le imputan a Dobrowolski todavía no han sido probados, pues el juicio todavía no se ha celebrado. Los investigadores apuntan a que la alemana era la única persona adulta presente en la casa y capaz de suministrarle insulina, además de asegurar que el objetivo era acabar con la vida del productor.

Josep María Mainat cuenta qué recuerda de la noche en la que se produjo el presunto intento de asesinato en 'Equipo de investigación'

En la entrevista, Mainat ha confesado que no recuerda muy bien lo que sucedió aquella noche: "Yo estuve en coma algunos ratos, después me desperté, aunque hay trozos que no recuerdo, que tengo un blackout". El productor ha explicado que el juicio se centrará en discernir por qué pasaron 20 minutos desde que él entró en una hipoglucemia severa hasta que su mujer llamó a urgencias: "Pasa demasiado rato y hay que saber por qué". Dobrowolski ha argumentado que esa noche fue muy tensa y "con unas connotaciones emocionales gravísimas", por lo que "duda de su memoria" sobre el tiempo transcurrido, pero sí que asegura que no fue tanto: "20 minutos imposible".

Mainat ha explicado que sí que recuerda cómo fue el despertar: unos trabajadores domésticos le alertaron de que había estado a punto de morir por sus altos niveles de azúcar y en ese momento tuvo claro que lo último que había visto antes de perder la consciencia había sido a su mujer inyectándole algo. Por ello, pidió a la policía "todas las explicaciones posibles de por qué una persona por primera vez en su vida se pone a diez de azúcar sin que haya hecho nada especial". "Ella es la única persona adulta que estaba allí y quiero que se haga un juicio y que se investigue a fondo", ha dicho el productor, que ha explicado que fue su hijo Pol quien denunció a Dobrowolski.

Las declaraciones de Dobrowolski

La alemana ha asegurado que ella es inocente de las acusaciones de intento de asesinato y ha explicado lo que ocurrió aquel día: discutieron por la mañana pero por la noche se fueron juntos a la cama y Mainat quiso probar una nueva inyección, la Sanxexa, que ella le suministró junto al resto de medicinas que el productor tomaba habitualmente. Dobrowolski ha contado que notó que algo iba mal cuando los ronquidos de Mainat mutaron en "ruidos horribles". Además, ha negado la versión de los investigadores, asegurando que no inyectó insulina a su marido y argumentando que no había en la casa y que en los análisis se demostró que tampoco estaba presente en el cuerpo de Mainat: "Esa noche yo quise salvar la vida de mi marido".

Angela Dobrowolski niega ante las cámaras de 'Equipo de investigación' que haya querido asesinar a su marido

Esta versión no solo contradice las pesquisas de los investigadores, sino que también va en contra del testimonio de un informático que contrató Dobrowolski unos días después de lo sucedido y que afirma que vio en su ordenador "documentación sobre cómo inducir un coma diabético". Quizá estas declaraciones aumentan el miedo hacia ella que asegura tener Mainat, que ha explicado que contrató a un guardaespaldas para que estuviera siempre a su lado en las semanas posteriores al presunto intento de asesinato, cuando todavía vivía con su mujer.

"¿Por qué me voy a arrepentir?"

Dobrowolski ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo sucedido: "¿Por qué me voy a arrepentir?"; aunque la alemana ha matizado su respuesta y ha contado que le hubiera gustado divorciarse antes: "Me han robado mis hijos, me han metido en la cárcel... He visto el calabozo tres veces y he sentido las esposas cortando mi piel". Además, ha hablado sobre la denuncia que ha interpuesto a Mainat y ha explicado que lo hizo por sufrir "bullying" en su propio hogar a partir de esa fatídica noche. "No era predominantemente malos tratos físicos, aunque sucedieron también", ha asegurado.