El comunicado de Josep Maria Mainat: "El conflicto judicial nos concierne solo a Ángela y a mí"

El presunto intento de asesinato de Josep Maria Mainat, famoso productor de televisión, a manos de su esposa Angela Dobrowolski que estaría motivado por razones económicas ha llenado las parrillas de programas como 'Sálvame' o 'El programa de Ana Rosa' y ha sido recogido por casi todos los medios. Tras varios días en silencio, uno de los principales protagonistas de este escabroso caso, Mainat, ha lanzado un comunicado en el que pide respeto a los medios.

Josep María Mainat lanza un comunicado tras la polémica por su presunto intento de asesinato

El fundador de Gestmusic ha explicado que estos días están siendo "especialmente difíciles" por el "tratamiento que determinados medios de comunicación están dando a los hechos que nos afectan, en forma de especulaciones, persecuciones y juicios paralelos". Para respetar a su familia, y en concreto a los dos hijos pequeños que tiene con Dobrowolski, Mainat ha pedido respeto a la hora de hablar sobre todos los asuntos judiciales en los que se ve inmerso.

Asimismo, el productor ha rogado a los periodistas y paparazzis que no intenten localizar su actual domicilio para proteger también a sus pequeños de cuatro y ocho años. "El último mes hemos cambiado tres veces de domicilio para aislarnos de la persecución mediática y esto no es recomendable para unas criaturas que ya empiezan a preguntarse qué está pasando", ha aclarado Mainat, que ha afirmado de que en caso de que los medios lo localizasen "no declararía nada".

"El conflicto judicial nos concierne solo a Angela y a mí"

Mainat también ha dicho en su comunicado que es perfectamente consciente de la "extraordinaria gravedad de los hechos", en la que él se otorga la condición de "víctima" por el presunto intento de asesinato por parte de la madre de sus hijos pequeños. Además, ha explicado que es "especialmente doloroso" para él todo lo que está viviendo por "el hecho de Angela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños".

Josep Maria Mainat en el FesTVal

El productor ha destacado que "el conflicto judicial nos concierne solo a Angela y a mí" y, por esta razón, ha pedido nuevamente a los medios que se abstengan de crear juicios paralelos. Ha dicho que confía "plenamente en la Justicia", pues considera que los tribunales son los únicos capaces de resolver los conflictos jurídicos.

Desmiente estar siendo investigado por maltrato a su expareja

Estos días también se ha comentado en los medios de comunicación que tanto Mainat como Dobrowolski se habían interpuesto mutuamente denuncias por malos tratos contra el otro. El productor ha aprovechado también para aclarar esta cuestión y ha explicado que "no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se me atribuya ningún maltrato físico o psíquico a Angela Dobrowolski".