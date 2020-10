Josep Maria Mainat estaría asesorando a Alina en sus apariciones televisivas, según 'Ya es mediodía'

El intento de asesinato al reconocido productor Josep Maria Mainat a manos de su mujer Ángela Dobrowolski se ha convertido en uno de los temas que más horas está ocupando en la parrilla de Telecinco. Los diferentes formatos de la cadena están cubriendo minuto a minuto todo lo que sucede en el hogar de la familia y es que no hay día en el que no se produzca una nueva noticia o aparezca un nuevo personaje relacionado con esta trama que no deja de dar inesperados y surrealistas giros. El último se ha producido en 'Ya es mediodía', formato en el que una nueva extrabajadora de Mainat ha aparecido y donde hemos descubierto cómo es la relación entre el productor y Alina, la que fuese novia de un escort que tenía contratado Ángela Dobrowolski en su hogar.

Alina y Josep María Mainat

El pasado sábado en su visita a 'Deluxe', Alina explicó que había podido hablar por teléfono con Mainat, quien se había mostrado de su lado, pero lo que está no explicó es que ambos mantienen una relación mucho más estrecha de lo que pensábamos. "Aquí se abre un nuevo camino, y es la relación que hay entre Alina y Mainat", ha empezado diciendo Isabel Rábago en 'Ya es mediodía', para después detallar que "hablan constantemente". Esta ha afirmado que "él está al tanto de todos sus pasos en televisión e incluso la está aconsejando televisivamente". De esta forma, según la periodista, el productor estaría ayudando a Alina en su incursión en el mundo de la televisión tras destaparse toda la trama.

¿El motivo? Rábago lo ha dado también: "Él es consciente que el testimonio de Alina le ayuda en la causa que mantiene abierta con su mujer". Por último la periodista ha afirmado que "en las conversaciones entre ambos a las que yo he tenido acceso, él le dice en todo momento que si le necesita le tiene allí". Unas conversaciones en las que Mainat se ha interesado mucho por la salud de su mujer. "Está muy preocupado por cómo está Ángela, él le pregunta constantemente a Alina cómo está allá", ha dicho al respecto Rábago en 'Ya es mediodía'.

Extrabajadora de Mainat, en 'Ya es mediodía'

Una extrabajadora, nueva protagonista de la polémica

Pero esta entrega del magacín conducido por Sonsoles Ónega ha dado para mucho más. Y es que a la puerta de la casa de Mainat en la que se encuentra Ángela se ha presentado una extrabajadora del hogar de la familia para intentar conseguir el número de teléfono de Pol Mainat, hijo del productor. "Yo trabajaba ocupándome de las cosas de la casa, de las medicinas de él, lo hice hasta 2014", ha explicado ante la prensa, justificando su presencia con que no tenía forma de tener el número de Pol y por ello había optado por presentarse en el lugar. Miquel Valls, reportero de 'Ya es mediodía' se ha mostrado sorprendido y ha puesto sobre la mesa la realidad de la situación: ella se había presentado sabiendo que la entrada de la casa está llena de prensa. Por su parte, la chica ha negado querer tener foco mediático e incluso ha preguntado a los periodistas si la estaban grabando, momento en el que Valls le ha explicado que todo se estaba viendo en directo en Telecinco. ¿Estamos ante un nuevo "personaje" en el entramado Mainat que dará el salto a televisión?