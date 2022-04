La noche del 31 de marzo, 'Encuentros inesperados' tuvo como invitados a Josep Pedrerol, Mariló Montero, Toni Cantó y James Rhodes. Esta vez, el espacio de Mamen Mendizábal trataba el tema del odio, centrándose en cómo lo habían vivido los presentes en la mesa a través de redes sociales, aunque solo se limitaron a hablar del universo online. Aunque todos compartieron sus experiencias, el presentador de 'El Chiringuito de Jugones' no se calló sobre las palabras pronunciadas por el miembro del Partido Popular.

Toni Cantó, uno de los invitados en 'Encuentros inesperados'

Cantó aseguró que los malos comentarios que recibe no son solo por vía tecnológica: "He ido a pueblos de Cataluña o País Vasco a hacer campaña y han desinfectado la plaza". No obstante, el actor de 'Siete vidas' se llevó una contestación del periodista: "Pero, ¿quién ha creado eso? No la gente que insulta, sino los políticos que provocan. Los políticos provocáis y utilizáis las redes para conseguir votos", sentenció desde el formato de Producciones del Barrio.

Tras esta conversación, Mendizábal les enseñó a los invitados un recopilatorio donde varios políticos utilizan un tono agresivo o faltan el respeto en el Congreso de los Diputados. La presentadora, que trató este tema con Cantó, quiso recalcar que no actúan normalmente como en el Parlamento: "Hay mucho teatro de calentar a la población y luego vais al bar del Congreso y os tomáis una caña", le dijo. Pedrerol, por su parte, admitió que "los políticos no hablan para políticos, sino para potenciales votantes. Es un plató de televisión", aseguró, mientras manifestaba el cambio de rumbo que ha sufrido la diplomacia en los últimos años.

Rhodes, también sin barreras

Por otra parte, Rhodes no quiso quedarse al margen de la conversación: "¿No sientes responsabilidad como político?"; una pregunta que quiso matizar el exdirigente de Ciudadanos: "No me he sentido productor de odio. Me he podido arrepentir de un discurso de zascas, pero una cosa es esto y otra es de odio". Sin embargo, el pianista no se creyó nada el argumento de Cantó: "Tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Los políticos, cuando lanzan un zasca, saben que están provocando", rebatió después.