El Consejo de RTVE vuelve a rechazar el fichaje de Broncano para competir contra Pablo Motos

Por Fernando S. Palenzuela / Alejandro Rodera |

La salida de David Broncano de Movistar Plus+ para emprender una nueva etapa de 'La resistencia' en Televisión Española estaba llamada a ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada televisiva. RTVE parecía querer al presentador para ocupar al franja del access prime time y, de este modo, tener una apuesta fuerte con la que plantar cara a Pablo Motos. Sin embargo, el fichaje, que se antojaba cercano pese a las divergencias internas en la cúpula del ente público, se ha terminado frustrando una vez más.

'La resistencia'

Durante el Consejo de Administración celebrado en la mañana del jueves 4 de abril, el cual se convocó tras el cisma del 26 de marzo y los coletazos del 27 de marzo, cuando se nombró presidenta temporal a Concepción Cascajosa . Según informa verTele, los cuatro votos a favor de los consejeros Roberto Lakidain (Podemos), Juan José Baños (PNV), Ramón Colom (PSOE) y la propia Cascajosa no han sido suficientes para salvar el fichaje, al que se han opuesto los tres consejeros del PP. Pese a que los votos positivos han superado a los negativos,, ya que no se han logrado los necesarios cinco votos para aprobar el contrato.

Tanto la abstención de Medem como la incomparecencia de Sánchez, que habría alegado razones de salud, han sido claves para que no se alcanzara la mayoría necesaria. En el caso de la abstención, también ha sido determinante para que Cascajosa no pudiera hacer valer su voto de calidad para dirimir un potencial empate. Por tanto, finalmente se ha retirado el expediente, aunque eso no implica un cierre definitivo de las puertas de RTVE a Broncano y su formato, ya que si se presenta una nueva propuesta se tendría que someter a otra votación.

Batalla interna

La posible llegada de Broncano a la Corporación ha estado marcada por la polémica y por una guerra abierta entre Elena Sánchez y la Alta Dirección, que ha terminado con los ceses de ella y José Pablo López, exdirector de Contenidos Generales. Después de que la ya expresidenta interina diera el visto bueno a la propuesta de todos los altos cargos del ente, el Consejo extraordinario del 11 de marzo estuvo protagonizado por su cambio de parecer, lo que llevó a que la propuesta de contratación por tres temporadas de 14 millones de euros cada una no llegara a buen puerto. Por eso mismo, se prefirió posponer la decisión en busca de llegar a un acuerdo.

El principal problema que veía el Consejo, y en concreto los consejeros del PP, PCE y Elena Sánchez, era mantener en antena durante tres años un programa sin haber testado su rendimiento en abierto. Esta fue también la razón por la que Mediaset España se bajó del barco, ya que el equipo de Broncano había marcado como línea roja los tres años que pedía por contrato. RTVE barajó diferentes opciones, como la de una única temporada prorrogable a otra más. Sin embargo, el presentador y El Terrat lo tenían muy claro y su última oferta era de dos tandas, pese a que Movistar Plus+ sí les ofrecía volver a tener tres temporadas aseguradas. Finalmente, la reducción a dos temporadas no ha sido suficiente y el Consejo ha optado por el rechazo de nuevo.