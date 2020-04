Juan Echanove estalla contra la "sarta de estupideces" del ministro de Cultura: "¿De qué vas?"

En medio de la crisis del coronavirus, el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez sembró la polémica en el sector tras justificar la falta de ayudas concretas citando a Orson Welles. "Primero la vida y luego el cine", expresó en un discurso que no ha gustado nada a actores como Juan Echanove, que se ha despachado a gusto en su cuenta de Instagram sobre lo que considera "una sarta de estupideces".

José Manuel Rodríguez y Juan Echanove

"¿Primero la vida y después el cine? Anda, venga ya, por favor. ¿Eres muy brillante? ¿De qué vas? En lo que a mí respecta ya no eres mi ministro de Cultura", reprochaba Echanove de manera contundente. ¿Si no tengo cultura, para qué coño quiere un ministro? Íñigo Méndez de Vigo nunca hubiera dicho lo que has dicho tú", dijo en referencia al ministro del último gobierno del PP.

"Cada problema que hay cae en la cultura como una losa de granito y mientras en otros países se ha declarado un bien de primera necesidad con medidas especiales para no se vaya por el desagüe, usted no, usted cita a Orson Wells", lamentaba el ex de 'Cuéntame cómo pasó'. "La sarta de estupideces, una detrás de otra, que tienen tus declaraciones hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector, de que no eres nuestro ministro", recalcaba acusando al filósofo de "ponerse en contra del sector" al que debería defender.

Huelga online

Muy enfadado, Echanove no se mordió la lengua para terminar: "Eres el primer ministro de la democracia que provoca una huelga general en el sector online. Felicidades tío, yo me sentiría orgulloso. Yo sigo siendo actor, pero tú no seguirás siendo ministro porque este sector no te lo va a permitir". ¿Se imaginan que la Sanidad estuviese a cargo de alguien que no tiene ni puta idea, como yo? Estaríamos todos muertos, Pues eso nos pasa a la cultura, que tenemos a uno que no sabe operar y está a cargo de todas las ucis culturales de este país", sentenciaba contrariado el actor de 'Desaparecidos'.