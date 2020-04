Juan Echanove rectifica tras hablar con el ministro de Cultura: "Me pasé cien pueblos"

Juan Echanove ha vuelto a ser protagonista este lunes 13 de abril en 'Espejo público'. El actor ha analizado la repercusión de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que criticaba con dureza las declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que citó a Orson Wells para asegurar que ante la pandemia del coronavirus "primero está la vida y luego la cultura".

Juan Echanove, en 'Espejo público'

"Claro que estamos de acuerdo, primero la vida y luego la cultura, pero es importante enganchar el vagón de la cultura en este tren que se está empezando a mover a partir de hoy", ha reflexionado Echanove a través de videollamada en el programa de Antena 3. "La cultura es un sector estratégico que se filtra a todos los demás, uno de los pilares de nuestro gran motor nacional, que es el turismo, y tendrá mucha responsabilidad en la vigorización de la marca España", ha defendido sobre un sector que da trabajo a 700.000 familias de forma directa en nuestro país.

Echanove, que calificó las palabras del ministro como "sarta de estupidedes y aseguró que Uribes ya no era su ministro de Cultura, dio marcha atrás y reconoció que se había equivocado en las formas. "El tono que yo utilicé con el ministro no se debe utilizar, y yo me pasé cien pueblos", apuntó antes de confesar que ya había hablado con Uribes vía telefónica. "He tenido la oportunidad de hablar con él y darme cuenta de que es un hombre excepcional, muy buena persona y un gran funcionario público".

Agradecimiento entre lágrimas

Dirigiéndose a Susanna Griso y el resto del equipo, Echanove ha agradecido la labor de los medios de comunicación en esta crisis. "Me gusta escuchar información y estoy demasiado contaminado por la opinión. La información cuando es veraz es un bálsamo. Gracias. Os agradezco a todos el enorme trabajo que estáis haciendo con toda la dificultad telemática, toda la exposición y vuestra mesura", ha remarcado entre lágrimas ante la mirada atónita de la presentadora, que nunca había visto al intérprete "tan afectado".