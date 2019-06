'Juego de Tronos' descartó la épica secuencia que habría hecho justicia a Fantasma

La última temporada de 'Juego de Tronos' sigue dando que hablar un mes después del desenlace. Y más allá del furibundo y polémico giro argumental de Daenerys, uno de los temas más criticados fue el pírrico protagonismo de Fantasma durante esos seis capítulos. El lobo huargo de Jon apenas recibe una caricia de su dueño en el 8x06, y gracias. Pero las cosas podrían haber sido muy diferentes.

Jon y Fantasma en su único acercamiento de la octava temporada

En el podcast Filmmaker Toolkit, el director Miguel Sapochnik dio algunos detalles de lo que pudo haber sido, y no fue, el 8x03. Y es que "La larga noche" estuvo a punto de incluir un épico enfrentamiento entre, atención, lobos huargos y dragones. Sin embargo, Sapochnik confesó que junto a los creadores de la serie, D.B. Weiss y David Benioff, decidieron finalmente recortar algunas cosas del guion, entre las que estaba esa pelea antológica de una manada de lobos contra el Viserion oscuro cabalgado por el Rey de la Noche.

"Era una secuencia mucho más grande de lo que rodamos", explicó Sapochnik. Y explicó por qué finalmente no se llevó a cabo: "Había muchas cosas con las que la gente hubiera estado feliz, cosas locas. Pero en algún momento dijimos: 50 lobos atacando a un dragón no muerto no hacen una buena serie".

¿El regreso de Nymeria?

Sapochnik no especificó de dónde podrían haber llegado esos lobos huargo que acompañasen a Fantasma. Lo más probable es que se tratase de Nymeria y su manada de lobos salvajes, con los que Arya se encuentra en la séptima temporada. Por desgracia, y aunque entraba en los planes originales, la escena fue considerada demasiado exigente a nivel técnico y, por tanto, económico, por lo que terminó por desecharse.