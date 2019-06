Nikolaj Coster-Waldau ('Juego de tronos') se une al piloto de 'Gone Hollywood' de FX

Nikolaj Coster-Waldau cambiará Poniente por Hollywood en su próximo proyecto. El actor conocido por interpretar a Jamie Lannister en 'Juego de Tronos' ha fichado por el piloto de 'Gone Hollywood', un drama de FX sobre agentes artísticos de Hollywood co-creado por Ted Griffin ('Terriers') y el productor Scott Rudin ("La red social").

Ambientada en 1980, el piloto se centra en un grupo de agentes que abandonan una firma de la vieja guardia para fundar su propia agencia con la que aspiran dominar la industria, desestabilizar el negocio y cambiar la industria para siempre. Los personajes ficticios del drama se mezclarán con figuras y eventos reales del mundo del entretenimiento.

Coster-Waldau, al que actualmente se puede ver en los cines en el film de Brian De Palma "Dominó", interpretará a un personaje llamado Jack DeVoe, y junto a él estarán John Magaro ('The Umbrella Academy') en el papel de Eli Zeller, Lola Kirke ('Mozart in the Jungle') que será Abbie Jinks, Ben Schnetzer ('Happy Town') que será Robbie Riese, Jonathan Pryce ("The Wife") como Benny Landau y Judd Hirsch ('Superior Donuts'), que interpretará a Lev Kertzman.

El doble de originales

El piloto de 'Gone Hollywood', producido por FX Productions, está siendo escrito y será dirigido por Griffin, que también ejercerá de productor ejecutivo y showrunner. El drama busca unirse a la creciente lista de series de FX que actualmente incluye 'Atlanta', 'Baskets', 'Better Things', 'Fargo', 'Mayans MC', 'Mr. Inbetween', 'Pose', 'Snowfall', 'What We Do in the Shadows' y los futuros estrenos de 'Breeders', 'Devs', 'Mrs América', 'Shogun', 'Y' y una comedia aún sin título de Lil Dicky. Según John Landgraf, director de la cadena, esperan que esta ya extensa lista se duplique en los próximos cinco años.