'Juego de tronos: La última guardia', el documental de HBO sobre la octava temporada, se estrena el 27 de mayo

Justo una semana después del último capítulo de 'Juego de Tronos', HBO España ha decidido estrenar el documental 'Juego de Tronos: La última guardia' el próximo lunes 27 de mayo. Un especial de dos horas de duración que ahondará en los secretos del rodaje de la octava temporada gracias al trabajo de la directora Jeanie Finley, quien recogió con sus cámaras todo el proceso de creación de la octava temporada.

Cartel del documental 'Juego de Tronos: La última guardia' en HBO

El documental mostrará la dificultad de llevar las escenas a la pantalla, mostrando cómo se construye Poniente en grandes estudios, enseñando localizaciones reales y sorprendentes sets de Irlanda del Norte. Este contenido es, por tanto, una crónica íntima y personal que tiene lugar desde el ámbito de la producción, que muestra al equipo técnico y artístico lidiando con climas extremos y plazos de entregas utópicos.

Lejos de ser un making of normal y corriente, este documental es una narración entretenida que se cuenta desde el ámbito privado y con mucho ingenio, ilustrando el placer agridulce que provoca la creación de un mundo como es 'Juego de Tronos' y tener que despedirse de él. Jeanie Finley ya ha dirigido otros documentales como 'Orion:The Man Who Would Be King', 'The Great Hip Hop Hoax', o 'Sound It Out'.

¿Habrá más contenido de 'Juego de Tronos'?

Los fans ya fantasean con posibles spin-offs del universo de 'Juego de Tronos'. De momento, el que HBO va a llevar a cabo es el de 'The Long Night', una historia que transcurre más de mil años antes que su original y tratará sobre el día en el que los muertos se rebelan con el fin de terminar con la humanidad. Entre los actores se encontrarán Naomi Watts, Josh Whitehouse,Naomi Ackie o Jamie Campbell Bower, entre otros.