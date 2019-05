'Juego de Tronos': Sophie Turner e Isaac Hempstead-Wright cargan contra la petición de rehacer el final

A estas alturas, el debate en torno al final de 'Juego de Tronos' ha alcanzado cotas casi surrealistas. Las discusiones entre quienes han salido contentos de la octava temporada y quienes la critican son una cosa, pero la ya popular petición abierta en Change.org para que se ruede de nuevo ha llegado a molestar verdaderamente a los actores.

Isaac Hempstead-Wright y Sophie Turner como Bran y Sansa en el último capítulo de 'Juego de Tronos'

Así lo han dejado ver Sophie Turner e Isaac Hempstead-Wright al medio The Wrap en una entrevista en que eran preguntados por esta polémica. El actor que interpreta a Bran El Tullido en la ficción calificaba esta reivindicación de los fans con duras palabras: "Creo que la petición no es más que una clase de gesto extraño y juvenil".

Además, para el británico "no tiene sentido" pedir que se ruede de nuevo la serie, aunque pueda entender el desencanto de los fans: "La gente tiene todo el derecho a reaccionar como quieran, es totalmente justo y ya dijimos desde el principio que no a todo el mundo le iba a gustar el final". Eso sí, defiende a David Benioff y D. B. Weiss, quienes han sido objeto de las más duras críticas de los detractores del final: "No creo que puedas destilar las complejidades de ocho temporadas de 'Juego de Tronos' en un tuit que abuchee a los guionistas. Creo que es un poco perezoso".

La Señora de Invernalia se rebela

Para Sophie Turner, esta reacción no es algo nuevo en las series de televisión: "Pasa lo mismo con todos los finales o finales de temporada, si no va de la forma que ellos quieren, entran en pánico y lo odian y no quieren saber nada de ello porque no ha resultado ser lo que querían". Para la actriz que interpreta a Sansa Stark, precisamente ir al contrario de lo que esperan los fans le da un mayor valor a la serie: "Lo bonito de 'Juego de Tronos' es que te lanza bolas con efecto".

Por supuesto, Turner tampoco ve justificable la demanda de los fans de regrabar un nuevo final: "Creo que lo de la petición y todo eso es algo muy irrespetuoso hacia el equipo y los cineastas que han estado esclavizados por esto durante 10 años, han grabado 11 meses para esta temporada final y han apechugado con cincuenta y tantas escenas nocturnas". Ante este ataque casi personal, ella se mostraba totalmente en contra: "Me parece que hay un nivel de falta de respeto en ello con el que no estoy de acuerdo en absoluto".