'Juego de Tronos' podría no estrenar su primera precuela hasta 2021

Tras el enorme éxito que ha supuesto 'Juego de Tronos' para HBO, muchos seguidores están esperando las anunciadas nuevas series de su universo, ya sea para poder seguir disfrutando de Poniente o para quitarse el mal sabor de boca de su controvertido final. La primera de estas series, una precuela ambientada miles de años antes de la serie principal, ya ha empezado su preproducción, pero no parece que eso sea indicio de que su estreno esté próximo.

A esta dirección apunta Casey Bloys, Presidente de Programación de HBO, en una entrevista a Deadline. Su respuesta al ser preguntado por cuándo veremos esta nueva serie no podría ser más inconcreta: "No lo sé". Al parecer, el proyecto no está todavía suficientemente desarrollado: "Tengo que hacerme una idea de la producción cuando veamos guiones de una temporada completa, ver cómo de grande es y cuánto necesita que nos involucremos en ella".

Sin embargo, las noticias que llegan por parte del ejecutivo confirman que el piloto está cercano a grabarse: "Están ocupados en Belfast, preparando todo y poniéndose a punto para empezar a rodar en un par de semanas". Además, ha afirmado que el reparto está cerrado ya, pero, a pesar de todo, considera que necesitarán más de un año para tener la primera temporada lista: "Rodar un piloto en junio y tenerlo en el aire un año después parece un poco apresurado, pero es muy pronto para decirlo".

A largo plazo

Si este proyecto va para largo, no digamos ya los otros dos spin-offs que George R.R. Martin anunció que estaban preparándose en la cadena de televisión por cable. Bloys respondía también de forma contundente a si podríamos ver varias franquicias derivadas de 'Juego de Tronos' a la vez en su plataforma: "Lo dudo, no lo creo. No queremos sobrecargar".

El representante de HBO confía en que los seguidores de la serie entenderán la demora: "Creo que la última cosa que los fans querrían es algo que ha sido acelerado simplemente para sacarlo al aire". Además, considera que, aunque califica de "maravillosas" las historias de las que les provee 'Juego de Tronos', no quieren centrarse únicamente en ello: "No queremos ser la casa de las precuelas, secuelas y todas esas cosas".