Julia Janeiro confirma si pondrá rumbo a Honduras para concursar en 'Supervivientes 2022'

Desde que Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad se ha convertido en objetivo de las cámaras, especialmente de las de Mediaset. Aunque la joven se ha mostrado reticente a dar declaraciones ante los periodistas, sí que es muy activa en las redes sociales. La influencer ha sido uno de los nombres más sonados para la edición de 'Supervivientes 2022'. Ahora, ella misma ha desvelado la incógnita.

Julia Janeiro

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha respondido algunas de las preguntas de sus seguidores: "¿Entrarías a algún reality?", le preguntaban. Janeiro parecía tener muy clara su respuesta: "No, nunca. No me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie", aseguraba.

En la misma imagen, quiso pronunciarse sobre la posibilidad de concursar en 'Supervivientes'. Su respuesta fue aún más contundente: "No", sentenciaba. Las declaraciones de Julia Janeiro hacen que su nombre se caiga de la lista del reality. ¿Quiénes estarán dispuestos a saltar desde el helicóptero este año?

Contra los haters

Julia Janeiro reconoció cómo lo hace para "aguantar tanta presión y tantas críticas". "Me apoyo en mi familia. Hago lo que me apetece, cómo y cuándo me apetece sin que me importe lo que la gente fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo, siempre va a haber gente maleducada y sin valores, gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia", sentenciaba la joven.