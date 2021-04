Quedan pocos días para que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cumpla 18 años y legalmente pueda salir en los medios de comunicación. Muchos apuntan que Julia Janeiro podría seguir los pasos de otras hijas e hijos de celebridades que han acabado viviendo de la televisión. Teniendo en cuenta que el 18 de abril tendrá lugar su gran día, los colaboradores de 'Sálvame' han opinado al respecto.

Belén Esteban en 'Sálvame'

La misma María José Campanario es la primera en desmentir estos rumores. La mujer del torero asegura que su hija Julia no quiere ser famosa y solo busca centrarse en sus estudios de Administración y Dirección de empresas, según explicó en el periódico La Razón. Belén Esteban, expareja de Jesulín de Ubrique, habló públicamente de la joven por primera vez. Aunque por un lado está de acuerdo en que cada uno se dedique a lo que quiera; ella con su hija Andrea, veía necesario que tuviera "estudios, una carrera y preparase".

Por otro lado, la tertuliana afirmó que, probablemente, los medios hagan lo mismo que ocurrió con Andreíta el día que cumplió los 18: "Es un tema que a mí no me incumbe, pero, siendo hermana de mi hija, elija lo que elija, no me gustaría que le hicieran daño", aseguró Esteban. Además, la colaboradora quiso señalar que también se afirmó que su hija estaría trabajando en televisión a estas alturas y, por el momento, no ha dado ninguna entrevista en exclusiva.

Miguel Frigenti ve potencial en Julia Janeiro

Son muchos los hijos e hijas de famosos que han seguido los pasos de sus padres y han emprendido una carrera en la televisión. El último fichaje ha sido el de Rocío Flores, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, quien acaba de comenzar oficialmente como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, es tertuliana en 'Viva la vida' e Isa Pantoja y Kiko Rivera ya son veteranos en la pequeña pantalla. Sin haber cumplido los 18 años de edad, Julia Janeiro cuenta con 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte sus diferentes posados: "Creo que va a ser un gran personaje televisivo. La veo en un reality. Creo que va a ser muy potente y extrovertida y yo seguramente sea su fan", admitió Miguel Frigenti en 'Sálvame'.