Tal y como afirma 'Sálvame', "Julia Janeiro estaría pasando probablemente por el peor momento de su vida con tal solo 18 años". Además, Kiko Hernández señaló en estos días que "la situación podría ser crítica". Juls Janeiroacudió el martes 4 de noviembre de 2021, en compañía de su novio Álex Balboa, al Hospital General de Getafe, por dolores tanto en el hombro como en el brazo.

Julia Janeiro

Kiko Hernández cuenta que esta visita al hospital no es un hecho aislado: "Habría cierta gravedad en la situación de Julia, porque sino no acudiría tan frecuentemente al hospital ni tendría a sus padres en vilo". A raíz de las informaciones reveladas por el programa, una persona del entorno de la joven se puso en contacto para prestar declaraciones.

La fuente asegura que los padres de la influencer lo están llevando "muy mal" por las informaciones y porque "ella se quiere quedar aquí a vivir y ellos en la distancia tampoco lo controlan todo". Además, contó que Jesulín de Ubrique y María José Campanario temen que su hija ceda ante la insistencia de la prensa y terminé hablando públicamente.

"Ella sí que hizo medio coqueteo para salir, porque a ella sí que le gusta este mundillo. No lo ha descartado nunca. Los padres se lo prohibieron", contó la fuente al programa. También aseguró que "Julia tiene muchas cosas que contar de sus padres" y que el abogado de la familia tuvo que intervenir para convencer a la joven. "A duras penas accedió y, a cambio, sus padres le pagaron la operación de los pechos para callarle un poco la boca", reveló la misteriosa fuente.

Sus padres, agotados

La persona del entorno de Julia Janeiro aseguró que los padres de la influencer "no pueden con ella". Carlota Corredera resumió la situación actual que vive la familia Janeiro Campanario según lo contado: "Uno, la chavala no lo está pasando bien en estos momentos. Y otro, que quienes no lo están pasando bien son sus padres".