El pasado domingo 1 de mayo, Julia Otero volvió a ser la protagonista en 'Lo de Évole'. Tras haber hecho un recorrido sobre su trayectoria profesional durante el pasado programa, abordando el tema del feminismo, esta vez, dedicó gran parte de su entrevista a relatar su lucha contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado en febrero de 2021.

Julia Otero en 'Lo de Évole'

"Es muy difícil de explicar, solo los que lo han pasado lo entienden. Evidentemente, hay un derrumbamiento de la vida, de las previsiones, del futuro. Empiezas a imaginar la vida sin ti. Empiezas a mirar el índice de supervivencia, la probabilidad de que vaya bien, de que vaya mal... Todo el mundo que ha pasado por este diagnóstico pasa por esta revisión de planes", comenzó a relatar Otero tras confesar que sufrió una gran incertidumbre cuando recibió el diagnóstico.

La periodista hizo hincapié en su experiencia con la quimioterapia, durante la cual, aseguró haberse dedicado a escuchar su cuerpo: "A mí me venía bien saber qué estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. [...]. Si sabes lo que te espera, lo asumes y lo aguantas mucho mejor", explico. "La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado. El buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque cuanto más al borde estés más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las nueve como una jabata", afirmó.

Las consecuencias físicas y emocionales

Para finalizar, la comunicadora enumeró varias de las consecuencias que sufrió a raíz del tratamiento: "Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas en carne viva, prácticamente", comentó añadiendo que se le cayó muy poco pelo. También quiso recalcar que saber lo que estaba pasando en cada momento le ayudó a hacerle frente, pero que había pensamientos que eran inevitables: "Lo malo es el primer día porque no sabes cuál es la cadencia de los hechos [...], ahora viene que ya no comes, ahora viene que te da igual estar vivo que muerto, ahora viene: 'Bah, prefiero morirme'", siguió relatando.

"Todo el mundo que pasa por la quimio pasa por ello, hay un momento en el que dices: '¡Bah! ¿Qué más me da a mí estar vivo que muerto para estar así?'" Claro que pasas por ahí, pero sabes que llegará el domingo y empezarás a recuperarte", sentenció. A pesar de haber superado la enfermedad, la periodista sigue con revisiones rutinarias con las que intenta no angustiarse: "No te puedes morir antes de morirte", zanjó.