El pasado domingo 24 de abril, Julia Otero fue la gran invitada en 'Lo de Évole'. Siendo una de las entrevistas más esperadas por Jordi Évole, la periodista hizo un recorrido por su trayectoria profesional, abordando el tema del feminismo. Sacando dicho tema a colación, el presentador le preguntó qué le diría a una mujer que vota a Vox, algo que la periodista aprovechó para mandar un rotundo mensaje.

Julia Oteron en 'Lo de Évole'

"Que mire bien el programa. Que se plantee por qué les molesta tanto la ley y el pacto de Estado que hubo en su momento, y que todavía pervive, contra la violencia de género", contestó. A su vez, quiso incidir en el caso de Castilla y León: "Hay solamente dos cosas que piden nada más empezar: que se derogue la Ley de Violencia de Género, que no se puede derogar porque es una ley estatal, y la Ley de Memoria Histórica", prosiguió.

"Si pudieran, nos meterían en casa a las mujeres", sentenció. Añadió también que cada una es libre de votar a quien quiera mientras se cuente con la información adecuada: "Leer, saber, tener actitud crítica, si pese a ello, quieres votar a un partido u a otro, estás en tu derecho".

Su historia de abuso sexual

Siguiendo el hilo del feminismo, Otero confesó que su físico ha influido en su trayectoria profesional y que, además, sufrió un episodio de abuso sexual por parte de un directivo: "Acercó la silla, me puso la mano en la rodilla, yo miré la mano muy sorprendida. La quitó y me dijo: 'no seas tonta'. Volvió a ponerla, le pegué un manotazo y le dije: 'Si estás ahí, eres mi director, si cruzas ese camino y te pones ahí, a la próxima te prometo que te doy una hostia'", narró la periodista. No quiso revelar la identidad del susodicho, pero comentó que había abusado de otras mujeres y que había dejado de hacerlo porque ya estaba muerto.