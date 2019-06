Julia Otero revela su tenso episodio con José Luis Moreno en TVE: "Nos amenazó con no salir en directo"

"Julia en la onda" lleva más de diez años alegrando las tardes de los radioyentes españoles con un programa cargado de actualidad, pero también con espacio para tratar temas más amenos que permitan un análisis más cercano al entretenimiento que a la pura información. Es precisamente lo que Julia Otero, conductora del formato, hace semanalmente con el periodista televisivo y autor del libro "Tele." Borja Terán en la sección "Historias de la tele". Este lunes 18 de junio, ambos optaron por "desmontar" la caspa en televisión en una conversación que tuvo un claro protagonista: José Luis Moreno.

Habitualmente, cuando hablamos de televisión casposa nos referimos a, rancios y, evidentemente, casposos. Terán tiene claro quién es el mayor exponente y ejemplo de esta clase de formatos y cuando la presentadora le ha preguntado por ello el colaborador ha respondido con una canción.

Julia Otero y José Luis Moreno

¿Por qué triunfaba José Luis Moreno?

Ambos empezaron jugando en descubrir la identidad del máximo exponente de "la caspa" en nuestra televisión. Tras varias dudas y pistas, se desveló el nombre de la persona en la que iba a estar centrada la sección: José Luis Moreno. La presentadora de Onda Cero recordó que "sin embargo, hacía programas que tenían un seguimiento nada desdeñable", algo que Terán achacó al "mucho morro que le echaba", algo imprescindible para hacer televisión y "si hacía falta cantar pues cantaba". "Bueno, cantaba... Hacía esto", respondía la de Lugo antes de dar paso a un fragmento de 'Noche de fiesta', programa de TVE producido por el ventrílocuo. "Como quién no quiere la cosa, metiendo ideología rancia y casposa", declaraba Otero después de escucharlo.

Además, la veterana periodista aprovechó para recordar una tensa situación vivida durante la emisión de 'Las cerezas', programa de Televisión Española al que Moreno acudió como invitado. "Un minuto antes de empezar con el programa, nos amenazó con no salir a antena", confesó, ya que le iban a gastar una broma "inocente y blanca" pero que no le gustó. Por ello, el productor no dudó en chillarle a ella y a todo su equipo, llegando incluso a decirle a un compañero cinco minutos antes de entrar: "Te arrepentirás de haber nacido".

"Nunca más he vuelto a verlo", aclaró Otero, algo que parece preferir que se mantenga así: "Espero que no me lo cruce en otra ocasión, porque es terrible". Más allá de Moreno, Terán y la presentadora no se olvidaron de personajes como las icónicas Mamamicho de Telecinco o la ya mítica escena de Jesús Gil metido en una piscina rodeado de mujeres, un momento que Otero reveló casi "haber olvidado" y que hoy en día cuando se lo ponen delante le parece "casi inverosímil".