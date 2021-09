La noche del lunes 27 de septiembre, 'MasterChef Celebrity 6' emitió su tercera entrega en La 1 de Televisión Española, en la que los jueces del talent show recibieron de nuevo a los aspirantes en las cocinas. Un recibimiento en el que Jordi Cruz quiso manifestar su apoyo de parte del equipo del formato hacia Julián Iantzi, quien se ausentó en la prueba eliminatoria del anterior programa por una razón de peso: la dolorosa pérdida de su madre.

Julián Iantzi manda un cariñoso beso a su difunta madre en 'Masterchef Celebrity 6'

"Antes de comenzar: Julián, mucho ánimo. Deseamos que, poco a poco, te vayas recuperando de la circunstancia personal de la semana pasada", manifestó Cruz, tras recibir a los aspirantes de la edición. "Quiero agradecer por un lado, el comportamiento de mis compañeros, muchas gracias por el detalle de la semana pasada, la verdad. Sois muy grandes", manifestó entonces el aludido, despertando un aplauso por parte de sus compañeros.

El aspirante, que se había librado de enfrentarse a la prueba eliminatoria tras el buen trabajo de su equipo, liderado por Victoria Abril, en la prueba grupal, también se mostró agradecido con "vosotros y a la productora, porque la verdad es que me habéis ayudado en todo, han sido todo facilidades y me habéis ayudado a llevar lo que he tenido que sufrir". Unas palabras que el presentador lanzó con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa, optimista a pesar de su dura situación.

"Ella me pidió que siguiera"

"Que vaya todo por mi madre. Ella me pidió que siguiera y sigo. Voy a intentar cocinar para ella, como siempre, y os daré guerra. Aquí, pena, ninguna", concluyó Iantzi, algo más animado, despertando un nuevo aplauso entre sus compañeros de concurso, que le dedicaron todo su cariño a Chelo, madre del presentador, quien también le envió un cariñoso beso. "Por la Chelito", soltó el aspirante quien, ante las cámaras, explicó que "pude estar con mi madre, me pude despedir de ella y me dijo: 'hijo, tú pelea. Tú sigue. Yo me voy, pero no pasa nada. Desde donde esté, te apoyaré, te animaré y tienes que resurgir como el ave fénix'".