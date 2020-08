Karmele Marchante denuncia amenazas de Kiko Hernández: "Me dice que me quiere ver en una caja de pino"

Tras un tiempo apartada de los medios de comunicación, la periodista Karmele Marchante vuelve a estar de actualidad por una serie de tuits en los que carga duramente contra algunos rostros de 'Sálvame', el magacín de Telecinco en el que estuvo varios años trabajando. La catalana no duda en calificar al presentador Jorge Javier Vázquez de "maltratador psicológico" y "enano psicópata", mientras que saca a la luz "carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia (...) y peleas por la publi".

Karmele Marchante y Kiko Hernández

Pues bien, tras la contundente respuesta de Jorge Javier Vázquez, esta ha decidido responder una vez más y lo ha hecho en una breve entrevista en El Español. En la charla, esta vuelve a quejarse de que se haya vuelto a hablar de ella en el programa y como ejemplo pone un comentario que Kiko Hernández hizo de ella semanas atrás. "Se despachó a gusto de una forma escatológica, vulgar y rastrera en directo, sin que nadie dijera nada", afirma tajante la periodista. Pero la cosa no queda ahí y es que según ella, el colaborador le ha enviado una serie de mensajes amenazándola. "Me dice unas cosas terribles, como que me quiere ver en una caja de pino", cuenta Marchante al citado medio.

"Mi abogada está a punto de empapelar a la productora"

Al igual que en los famosos tuits que se hicieron virales en cuestión de minutos, esta habla de "acoso, de bullying, de maltrato, vejaciones" para referirse a 'Sálvame' y advierte además que "mi abogada está a punto de empapelar a la productora" por todo lo que habría sucedido en la época en la que formó parte del programa producido por La Fábrica de la Tele. Además, la periodista advierte que sí está dispuesta a hablar y contarlo todo, tal y como avanzó en su cuenta oficial de Twitter. "Tengo la razón y no tengo ningún miedo a nada", concluye tajante.

"Estaba rodeada de ratas ignorantes"

Finalmente, la periodista además vuelve a referirse a "las carreras que había en los baños para las drogas" y además cuenta que algunos rostros del programa "tomaban alcohol para salir a plató". Tampoco tiene problema en dejar claro los motivos por los que nunca encajó en el programa de Telecinco. Por un lado, está convencida que no darle la razón siempre a Jorge Javier Vázquez fue determinante, ya que según ella, este exigió "que le rindan sumisión". Y por otro lado, además cree que también fue importante que "era la única periodista ahí, estaba rodeada de ratas ignorantes y eso tiene un precio".